Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил по телефону лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием сразу после президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, российский премьер "от имени правительства своей страны и от себя лично сердечно поздравил главу государства Таджикистана с днём рождения и выразил ему добрые пожелания".

В сообщении отмечается, что Дмитрий Медведев отметил значимый личный вклад Эмомали Рахмона в развитие таджикско-российских отношений на основе традиций дружбы, партнёрства и союзничества.

"Президент Республики Таджикистан и Председатель Правительства Российской Федерации подтвердили свой обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничество сторон во всех сферах и в любых форматах", - отмечает пресс-служба Эмомали Рахмона.

Стороны были едины в том, что дальнейшее наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, расширение межрегиональных связей и деловых контактов отвечает долгосрочным интересам двух стран.

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