Девятнадцатилетняя королева красоты Мьянмы Шви Ин Си заявила, что ее лишили титула после того, как она обвинила мусульманских боевиков-рохинджа в терроре и насилии, сообщает со ссылкой на The Independent РИА Новости.

На прошлой неделе Шви Ин Си опубликовала на своей странице в Facebook ролик, в котором говорила, что боевики-рохинджа совершают насилие "против ни в чем не повинных гражданских лиц".

Организаторы конкурса красоты подтвердили, что отобрали у девушки корону, однако отрицают, что это как-то связано с видео.

Шви Ин Си якобы нарушила заключенный с ней контракт, "продемонстрировав поведение, неподходящее для конкурсантки", в том числе отказалась предоставить доказательство наличия у нее образования и не подготовилась к предстоящей поездке во Вьетнам.

Ситуация на территории штата Ракхайн на западе Мьянмы, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседней Бангладеш уже приняли больше 500 тысяч беженцев-рохинджа.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus.