Нобелевская премия в области литературы присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что Кадзуо Исигуро — писатель, который «в своих романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну за пределами наших иллюзорных чувств связи с миром», пишет Коммерсант.
Свой первый роман «Там, где в дымке холмы» Кадзуо Исигуро опубликовал в 1982 году. За второй роман «Художник зыбкого мира» писатель получил премию «Уитбред». Третий роман Кадзуо Исигуро «Остаток дня» вышел в 1989 году. За него писатель был удостоен Букеровской премии. По книге был снят одноименный фильм, главные роли в котором исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон.
Роман "Не отпускай меня" журнал Time включил в список 100 лучших англоязычных романов с 1923 до 2005 года.
В 2008 году Time включил Исигуро в список 50 лучших писателей Великобритании с 1945 года.
В прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили Бобу Дилану за «создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». Решение оказалось сенсационным, поскольку премия впервые была вручена рок-музыканту, а тексты песен оценены как серьезные литературные произведения.
Что же имел в виду Альфред Нобель?
Если с физикой, химией и медициной более-менее понятно, то литература, во-первых, не является наукой, а во-вторых, ее трудно загнать в жёсткие рамки объективных критериев, пищет Русская служба Би-Би-си.
"…а еще одна часть пойдет тому, кто создаст в области литературы самое выдающееся произведение в идеалистическом направлении...". Из завещания Альфреда Нобеля
Шведская академия в своем выборе связана не только общими рамками устава Нобелевского фонда (работа, представленная на премию, должна принести максимальные блага всему человечеству), но и отдельным замечанием Нобеля о том, что литературное произведение должно предоставлять это благо в "идеалистическом направлении".
Из-за сложностей в интерпретации завещания Альфреда Нобеля Редъярд Киплинг стал лауреатом Нобелевской премии, а Лев Толстой - нет
Оба критерия являются достаточно туманными, особенно второй, который вызвал немало споров. Что именно имел в виду Нобель под идеализмом? Проследить историю того, как менялась интерпретация завещания Нобеля Шведской академией, очень сложно, потому что, согласно уставу фонда, вся документация и переписка должны храниться в секрете 50 лет.
Современная интерпретация завещания все-таки придерживается той точки зрения, что под идеализмом Нобель имел в виду не идеалистическое направление в литературе, а, скорее идеальное исполнение, язык и стиль произведения, которые делают его выдающимся.
От европейского идеализма к литературе всего мира
На первой стадии существования Нобелевской премии по литературе (1901-1914) главное внимание уделялось именно идеализму, как литературному течению. Поэтому Нобелевскими лауреатами стали британец Редъярд Киплинг и немец Пауль Хейзе, но не Лев Толстой.
В 20-х годах XX века Академия отошла от узкого определения идеализма, и перешла к произведениям и авторам, которых отличали идеи "широкого гуманизма". На этой волне Нобелевскими лауреатами стали Анатоль Франс и Бернард Шоу.
В 30-е годы предпочтения стали отдаваться писателям, которые в соответствии с "благом для всего человечества" описывали жизнь современного общества со всеми плюсами и минусами. Так первым Нобелевским лауреатом по литературе стал Синклер Льюис.
После Второй мировой войны произошла очередная смена направлений, и особую популярность приобрели кандидаты, "проложившие новые пути" в литературе. Такими пионерами стали, например, Герман Гессе и Сэмюэл Беккет.
За всю историю существования нобелевской премии по литературе от нее отказывались всего дважды: первым в 1958 году Борис Пастернак сначала согласился ее принять, но потом отказался из-за давления со стороны советских властей. Вторым был в 1964 году Жан-Поль Сартр, который на протяжении всей жизни последовательно отвергал любые официальные знаки признания.
А еще Альфред Нобель в своем завещании обратил особое внимание на то, что кандидаты на литературную премию не должны выбираться исключительно из Скандинавских стран или Европы.
Нобелевскую премию по литературе неоднократно упрекали в том, что она слишком "европейская". Но в 1984 году Шведская академия заявила, что сделает все возможное, чтобы премия действительно охватывала писателей во всем мире.
На первом месте среди лауреатов литературной премии идут англоязычные писатели (27), за ними следуют французы (14), немцы (13) и испанцы (11). Россия находится на седьмом месте с пятью Нобелевскими лауреатами.
В этом году Нобелевская неделя стартовала в Стокгольме 2 октября. В понедельник комитет назвал имена лауреатов по физиологии и медицине. Ими стали Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Ученые получат награду за "открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы". Речь идет о циклических колебаниях интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.
Во вторник Комитет назвал лауреатов премии по физике. Ими стали Райнер Вайс, Барри К. Барыш и Кип С. Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Существование гравитационных волн 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн, и только сейчас людям удалось их обнаружить.
В среду Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук назвал лауреатов по химии. Ими стали Жак Дюбоше, Йоаким Франк и Ричард Хендерсон. Премию ученые получили "за развитие криоэлектронных микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе".
Обладателей еще двух премий объявят позже – лауреат премии мира станет известен уже 6 октября, а 9 октября Нобелевский комитет присудит премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.
В нынешнем году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размер выплат лауреатам премии с 8 млн до 9 млн шведских крон ($1,12 млн).
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