Нобелевская премия в области литературы присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что Кадзуо Исигуро — писатель, который «в своих романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну за пределами наших иллюзорных чувств связи с миром», пишет Коммерсант.

Свой первый роман «Там, где в дымке холмы» Кадзуо Исигуро опубликовал в 1982 году. За второй роман «Художник зыбкого мира» писатель получил премию «Уитбред». Третий роман Кадзуо Исигуро «Остаток дня» вышел в 1989 году. За него писатель был удостоен Букеровской премии. По книге был снят одноименный фильм, главные роли в котором исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон.

Роман "Не отпускай меня" журнал Time включил в список 100 лучших англоязычных романов с 1923 до 2005 года.

В 2008 году Time включил Исигуро в список 50 лучших писателей Великобритании с 1945 года.

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили Бобу Дилану за «создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». Решение оказалось сенсационным, поскольку премия впервые была вручена рок-музыканту, а тексты песен оценены как серьезные литературные произведения.

Что же имел в виду Альфред Нобель?

Если с физикой, химией и медициной более-менее понятно, то литература, во-первых, не является наукой, а во-вторых, ее трудно загнать в жёсткие рамки объективных критериев, пищет Русская служба Би-Би-си.

"…а еще одна часть пойдет тому, кто создаст в области литературы самое выдающееся произведение в идеалистическом направлении...". Из завещания Альфреда Нобеля

Шведская академия в своем выборе связана не только общими рамками устава Нобелевского фонда (работа, представленная на премию, должна принести максимальные блага всему человечеству), но и отдельным замечанием Нобеля о том, что литературное произведение должно предоставлять это благо в "идеалистическом направлении".

Из-за сложностей в интерпретации завещания Альфреда Нобеля Редъярд Киплинг стал лауреатом Нобелевской премии, а Лев Толстой - нет​​​​​​​

Оба критерия являются достаточно туманными, особенно второй, который вызвал немало споров. Что именно имел в виду Нобель под идеализмом? Проследить историю того, как менялась интерпретация завещания Нобеля Шведской академией, очень сложно, потому что, согласно уставу фонда, вся документация и переписка должны храниться в секрете 50 лет.

Современная интерпретация завещания все-таки придерживается той точки зрения, что под идеализмом Нобель имел в виду не идеалистическое направление в литературе, а, скорее идеальное исполнение, язык и стиль произведения, которые делают его выдающимся.

От европейского идеализма к литературе всего мира

На первой стадии существования Нобелевской премии по литературе (1901-1914) главное внимание уделялось именно идеализму, как литературному течению. Поэтому Нобелевскими лауреатами стали британец Редъярд Киплинг и немец Пауль Хейзе, но не Лев Толстой.

В 20-х годах XX века Академия отошла от узкого определения идеализма, и перешла к произведениям и авторам, которых отличали идеи "широкого гуманизма". На этой волне Нобелевскими лауреатами стали Анатоль Франс и Бернард Шоу.

В 30-е годы предпочтения стали отдаваться писателям, которые в соответствии с "благом для всего человечества" описывали жизнь современного общества со всеми плюсами и минусами. Так первым Нобелевским лауреатом по литературе стал Синклер Льюис.

После Второй мировой войны произошла очередная смена направлений, и особую популярность приобрели кандидаты, "проложившие новые пути" в литературе. Такими пионерами стали, например, Герман Гессе и Сэмюэл Беккет.

За всю историю существования нобелевской премии по литературе от нее отказывались всего дважды: первым в 1958 году Борис Пастернак сначала согласился ее принять, но потом отказался из-за давления со стороны советских властей. Вторым был в 1964 году Жан-Поль Сартр, который на протяжении всей жизни последовательно отвергал любые официальные знаки признания.

А еще Альфред Нобель в своем завещании обратил особое внимание на то, что кандидаты на литературную премию не должны выбираться исключительно из Скандинавских стран или Европы.

Нобелевскую премию по литературе неоднократно упрекали в том, что она слишком "европейская". Но в 1984 году Шведская академия заявила, что сделает все возможное, чтобы премия действительно охватывала писателей во всем мире.

​​​​​​​На первом месте среди лауреатов литературной премии идут англоязычные писатели (27), за ними следуют французы (14), немцы (13) и испанцы (11). Россия находится на седьмом месте с пятью Нобелевскими лауреатами.

В этом году Нобелевская неделя стартовала в Стокгольме 2 октября. В понедельник комитет назвал имена лауреатов по физиологии и медицине. Ими стали Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Ученые получат награду за "открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы". Речь идет о циклических колебаниях интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Во вторник Комитет назвал лауреатов премии по физике. Ими стали Райнер Вайс, Барри К. Барыш и Кип С. Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Существование гравитационных волн 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн, и только сейчас людям удалось их обнаружить.

В среду Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук назвал лауреатов по химии. Ими стали Жак Дюбоше, Йоаким Франк и Ричард Хендерсон. Премию ученые получили "за развитие криоэлектронных микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе".

Обладателей еще двух премий объявят позже – лауреат премии мира станет известен уже 6 октября, а 9 октября Нобелевский комитет присудит премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В нынешнем году Нобелевский фонд впервые с 2001 года увеличил размер выплат лауреатам премии с 8 млн до 9 млн шведских крон ($1,12 млн).