Международный экономический форум «Дангара-2017» состоится 13 октября в городе Дангара Хатлонской области. Данное мероприятие проводится в канун Дня предпринимателя, который ежегодно отмечается в Таджикистане 14 октября.

Мероприятие проводится министерством экономического развития и торговли РТ совместно с партнерами по развитию.

«Основной целью Форума является информирование бизнес структур, общественных и научных кругов, зарубежных инвесторов о возможностях инвестирования в Хатлонскую область», - сообщают организаторы мероприятия.

Также участники Форума будут ознакомлены с преференциями СЭЗ «Дангара», планируется организовать сотрудничества между приглашенными компаниями и местными предпринимателями.

Ожидается, что в Форуме примут участие представители государственных структур, научных кругов, дипломатических корпусов, международных организаций, а также свыше 250 представителей деловых кругов с Китая, Южной Кореи, Афганистана, России, Узбекистана, Киргизии и других стран.

СЭЗ «Дангара» находится на территории одноименного района в Хатлонской области – малая родина президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Территория данной зоны составляет около 522 гектара. День предпринимателя в Таджикистане, начиная с 2014 года, ежегодно отмечается 14 октября. В этот день глава Таджикистана традиционно проводит встречу с представителями бизнеса, на которых осуждаются актуальные проблемы отрасли.

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