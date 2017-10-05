Харизматичный лидер Чечни Рамзан Кадыров — одна из самых неоднозначных фигур российской политики. Сегодня, 5 октября, главе Чечни исполняется 41 год.

Он сын покойного муфтия республики Ахмада Хаджи Кадырова, который сражался против российских войск, но впоследствии перешел на сторону Москвы и возглавил республику. Его сын Рамзан, который стал главой Чечни в возрасте 30 лет, также пользуется очевидным доверием и расположением Кремля. Сам же политик называет себя верным пехотинцем президента Владимира Путина, пишет Газета.ру.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров РИА Новости

Благодаря значительным финансовым средствам, выделенных центром, он сумел значительно улучшить жизнь в республике и отстроить разрушенный Грозный. В то же время за жесткий стиль управления Кадыров неоднократно подвергался критике правозащитников.

В последнее время политик, имеющий немало контактов в мусульманском мире, активно участвует в укреплении контактов между Москвой и странами исламского мира.

Недавно он выразил поддержку мусульманам-рохинджа Мьянмы, заявив, что не согласен с позицией России по этому вопросу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время митинга в поддержку мусульман Мьянмы, 4 сентября 2017 года Саид Царнаев/РИА «Новости»

Кадыров также поддержал депутата Госдумы Наталью Поклонскую в ее борьбе против проката фильма «Матильда». Она поздравила сегодня Кадырова, текст опубликован в ее аккаунте в «ВКонтакте».

«От меня лично и всех людей, которых представляю в парламенте нашей Великой Родины, а также тех, с кем мы шли в одном строю в период Крымского референдума, поздравляю Вас с Днем Рождения!» — написала Поклонская.

Поклонская отметила, что гордится тем, что может выразить «уважаемому Рамзану Ахматовичу» благодарность «за Ваше мужество и благородство — качества, присущие только по-настоящему сильному и смелому человеку».

«Сегодня не у всех хватает Духа встать на защиту величия нашей истории и Святынь. Велико искушение остаться в стороне. Однако в такие моменты Господь смотрит на нас, чего мы стоим и заслуживаем», — подчеркнула депутат.