Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием, позвонив по телефону сегодня, сообщает пресс-служба главы российского государства.

Владимир Путин пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в государственной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что ранее президент России направил президенту Республики Таджикистан поздравительную телеграмму.

"За годы президентства Вам удалось обеспечить мир и согласие в стране, снискать заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. Под Вашим руководством Республика уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении актуальных вопросов региональной повестки дня", — говорится в телеграмме.

Российский президент отметил личный вклад Рахмона в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по дальнейшему наращиванию двусторонних связей во всех сферах на благо дружественных народов России и Таджикистана", — добавляется в телеграмме.

Следует отметить, что через два дня, 7 октября, свое 65-летие отметит и Владимир Путин.

Ранее Эмомали Рахмона, отмечающего 5 октября свой 65-летний юбилей, поздравили президенты Узбекистана и Беларуси.

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