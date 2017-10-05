Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде

На суде по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обвинение зачитало протокол обысков, проведенных по месту жительства и работы подсудимого.

В сейфе в кабинете министра нашли 250 тысяч долларов наличными, а также дирхамы, кроны, рупии и белорусские рубли. Помимо этого там были золотые слитки и ювелирные украшения, пишет ТАСС.

Также в кабинете нашли пять золотых монет весом килограмм и одну трехкилограммовую монету. При обыске также обнаружили несколько наручных часов стоимостью от 28 до 800 тысяч рублей.

На даче Улюкаева в Подмосковье нашли 300 тысяч долларов наличными, а также свидетельства о покупке членами его семьи акций ВТБ. Дома у министра изъяли компьютер и карты памяти.

Следствие также отчиталось, что на вкладах Улюкаева хранилось более двух миллионов долларов в различных валютах.

Улюкаева обвиняют в том, что он вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку за покровительство сделке о покупке «Башнефти». Министра задержали в офисе «Роснефти», где Сечин передал ему сумку с двумя миллионами долларов.

Сам Улюкаев называет случившееся провокацией со стороны Сечина и свою вину не признает.