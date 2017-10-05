Сегодня, 5 октября, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону исполняется 65 лет. В честь его дня рождения «АП» собрала наиболее яркие цитаты президента, сказанные им в разные годы.

«Достижение американской модели демократии в России и других странах бывшего Советского Союза за один или два года просто невозможно. Это лишь мечта».

(интервью телеканалу Euronews, 2012 год).

«Если много будем заниматься самовосхвалением, то допустим много ошибок. Деятельность центральной власти тоже не без недостатков».

(рабочая поездка по южным регионам РТ, 06.09.2014 год).

«Всякое «очищение» политическими средствами вызывает насилие, кровь, трагедию».

(статья « Республика Таджикистан: на пороге XXI века» в «Независимой газете», 08.12.2000 год).

«Каждую зиму, когда в республике наступает энергокризис, я страдаю вместе с народом. Мне, как главе государства, было очень больно, когда зимой 2008 года в стране из-за нехватки электроэнергии погибли новорожденные дети».

(встреча с представителями творческой интеллигенции страны, 08.12.2009 год).

«На нас лежит великая ответственность, заключающаяся в том, чтобы обновляющуюся жизнь не направить на бездумное восприятие западной массовой культуры, не знающей нравственных ограничений».

(статья « Республика Таджикистан: на пороге XXI века» в «Независимой газете», 08.12.2000 год).

«Что касается оппозиции, то здесь, считаю, каких-то проблем нет. Мы твердо следуем духу и букве Соглашения об установлении мира и национального согласия. Представителей оппозиции вы можете увидеть на высоких постах в правительстве страны, в армии, Комитете по охране государственной границы. Многие из них честно и добросовестно служат Родине - а у всех таджиков она одна».

(интервью газете «Труд», 05.09.2001 год).

«Есть социальный закон: чем больше давление неблагоприятных явлений, тем больше прочности, тем больше мобилизация неистощимых ресурсов социального организма».

(статья «Таджикистан: опыт истории и открытость будущему» в «Независимой газете», 06.09.2001 год).

«В 2016 году население Таджикистана должно возрасти до 10 миллионов».

(статья « Республика Таджикистан: на пороге XXI века» в «Независимой газете», 08.12.2000 год).

«Подлинная демократия заключается в том, что никто не имеет права насильно навязывать другому свою волю и свой образ жизни, поведения, мыслей, не может действовать вне демократических законов и человеческих ценностей, не противоречащих принципам демократии».

(статья « Тысяча лет в одну жизнь» в «Независимой газете», 31.08.1999 год).

«Если бы не было афганской проблемы, не было бы гражданской войны в Таджикистане. У нас есть очень хорошая пословица: «Если у соседа горит дом, пожар может перекинуться к тебе».

(интервью телеканалу РТР, 04.12.2001 год).

«За всю историю ни один народ и ни одна нация не прощала и не простит измену Родине-матери, государству и народу. Особенно славный народ Таджикистана никогда не забудет предательские деяния некоторых групп и лиц, которые в начале 90-х годов прошлого века втянули Родину наших предков в кровопролитие и нашу только что обретшую независимость страну – в пламя войны».

(выступление в Аграрном институте, 27.06.2015).

«Страна, власти которой в течение 70 лет вели одну и ту же политику, проповедовали одну и ту же идеологию не может за 10-20 лет превратиться в демократическое, цивилизованное общество. Для изменения менталитета людей нужно время».

(интервью телеканалу Euronews, 2012 год).

«Доченька, не надо восхвалять президента. Руководителя района тоже не восхваляй».

(рабочая поездка по южным регионам РТ, 06.09.2014 год).

«Некоторые чиновники силовых структур злоупотребляют своими полномочиями и совершают преступления. Они забывают про присягу, которую давали, и сами идут на преступления, злоупотребляя должностными полномочиями, получая взятки, занимаясь мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, применяя пытки и др. …

Чтобы знать о правонарушениях сотрудников правоохранительных органов и исправить недостатки, обеспечить верховенство закона, нужно быть в непосредственном контакте с народом».

(Из выступления на заседании Совета безопасности Таджикистана, 2015 год).

«Всем известно, кто нарушил стабильность на Ближнем Востоке, заставляя тысячи людей покидать свои родины и становиться беженцами. Точно так же с нами поступили в начале 90-х годов».

(Совместное заседание Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана пятого созыва, 20.01.2016 год).

Эмомали Рахмон поставил перед руководством Минобрнауки и вузов задачу в течение ближайших десяти лет в обязательном порядке обучить выпускников общеобразовательных школ и вузов, помимо родного языка, русскому и английскому:

"Я даю такое поручение не для того, чтобы угодить какой-то стране или державе. Изучение русского и английского языков – это веление времени. Без их знания граждане Таджикистана не смогут достичь многого, и я уверен в том, что если все население страны будет знать русский и английский, то развитие нашей страны будет больше в десятки раз".

(Совместное заседание Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана пятого созыва, 20.01.2016 год).