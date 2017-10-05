Ровно 8 лет назад, 5 октября 5 октября 2009 года, в стране был принят новый закон «О государственном языке Республики Таджикистан».

Закон о языке гарантирует обеспечение защиты и поддержки таджикского языка. Но и сегодня изучение государственного языка не организовано на должном уровне.

В настоящее время общаться с органами государственной власти и управления, предприятиями и учреждениями, получать информацию и документы в Таджикистане можно только на таджикском языке. В связи с этим, растет интерес к изучению таджикского языка у населения.

Сегодня в Душанбе, Худжанде, других крупных городах республики действуют различные центры и языковые курсы, есть еще репетиторы, у которых можно брать частные уроки. Особенно нарасхват английский и русский, часто встречаются объявления с приглашениями на изучение немецкого, французского, китайского, турецкого. Но мало центров, которые призывают изучать государственный таджикский.

- Это связано не с тем, что государственный язык не пользуется широким спросом, а просто многие заканчивают школы с таджикским языком обучения, и считают, что школьных знаний достаточно, - говорит педагог Насибахон Джураева.

Интерес к изучению таджикского языка с нуля проявляют и иностранцы, которые работают в Таджикистане – в посольствах, международных организациях, бизнес-структурах, также представители других народностей, проживающие в республике.

migrant.ru

Канадцы Карина и Вэйн Кассиди, которые приехали в Таджикистан для работы, ведут активный образ жизни. Они в свободное время участвуют в велогонках, и вместе с тем изучают таджикский язык.

- Не нашел курсов, изучаю язык посредством общения, - говорит Вэйн.

Американец Райт неплохо освоил таджикский язык при непосредственном общении с местным населением.

Недавно к себе на родину уехал южнокореец Хур Ин Вон, который 5 лет работал в Таджикистане по международной программе. Он свободно общался с населением на таджикском языке. Но чтобы усовершенствовать владение языком, Ин Вон не нашел соответствующих курсов.

Еще семь лет назад Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем выступлении в честь Дня государственного языка отметил, что «Для эффективного изучения государственного языка и обеспечения охвата им всех наций и народностей, населяющих страну, следует создать необходимые условия, т.е. организовать курсы по обучению языка, подготовить и издать учебные пособия, общие и отраслевые словари и разговорники и т.д.».

Но как мы видим, сегодня в Таджикистане мало курсов, где обучают таджикскому языку. Конституция и Закон о языке гарантируют обеспечение защиты государственного языка, что подразумевает также организацию бесплатных курсов.

Дефицит курсов изучения государственного языка приводит к тому, что у нас в стране изучение английского языка более доступно, чем освоение таджикского языка вне школьных стен.

Однако, организация бесплатных или коммерческих курсов, это – одно, а другое – уровень преподавания языка в них. В 2012 году глава государства Эмомали Рахмон подвергал критике имеющиеся методы обучения родному языку, назвав ее устаревшей, и отметил, что подобная методика обучения родного языка не эффективна.

Нужны новые учебники

К сожалению, сегодня мало пособий и учебников по изучению таджикского языка как родного, так и иностранного. Преподаватели часто пользуются для обучения иностранцев учебником Арзуманова и Сангинова, есть еще и самоучитель таджикского языка этого автора. Как говорят преподаватели, эти книги были изданы еще 25-30 лет назад, и уже перестали отвечать современным требованиям. В последнее время издано немало разговорников, но по ним обучать грамматике представляет большие трудности.

Кандидат филологических наук Абдукодир Юнусов, сотрудник бюро переводов ТАЛКО, утверждает, что сегодня актуальным вопросом развития и изучения государственного языка необходимы новые учебные пособия. «Я более 15 лет работаю на Таджикском алюминиевом заводе и преподаю таджикский язык на курсах, организованных руководством компании для своих инженерно-технических и рабочих кадров. Мы ведем обучение, в основном, опираясь на свою практику, собираем нужные данные из различных источников. Существующие учебники, например, того же Арзуманова, уже устарели. Пришла пора их обновить. За 25 лет появились новые слова и термины, изменилась орфография большинства слов и так далее. На заводе мы вели обучение кадров таджикскому языку на двух уровнях. Первый уровень – облегченный вариант предназначался для тех, кто совершенно не знал таджикского языка, второй уровень – для тех, кто знал и понимал таджикскую речь, но не владел литературным языком, третий уровень – усовершенствование знаний по таджикскому языку».

Проблемы старые

Наш эксперт Нурали Давлат, автор цикла статей и выступлений по данной тематике, говорит, что проблемы старые и не решаются – это нехватка кадров и учебников, а также низкая зарплата преподавателей, как школ, так и учебных центров.

Сегодня вузы Таджикистана ежегодно выпускает сотни специалистов по таджикской филологии, но из-за мизерной зарплаты они не идут ни в школы, ни в учебные центры.

В отчете Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан за первую половину 2017 года, говорится, что данное ведомство дало свои заключения по поводу издания учебников «Забони давлати» для некоторых классов, в том числе и для русскоязычных школ, ряда тематических словарей, и на этом список заканчивается.

Есть примеры хороших учебников, например, кандидат филологических наук Азим Байзоев разработал пособие по таджикскому языку для говорящих на английском языке, но таких мало.

Те преподаватели, которые занимаются обучением таджикского языка в учебных центрах, предприятиях и учреждениях, сетуют на отсутствие единого мнения по поводу написания и использования терминов. Переводчик на таджикский язык Олимджон Неъматуллоев на практике часто встречается с проблемами написания тех или иных слов, терминов, названий стран и учреждений. «Например, в официальных сайтах и документах Японию то пишут «Чопон», то «Чопония», Россию – как Русия или просто Рус, Ашхабад – как Ашкабад или Ишкобод… Путаешься. Будьте добры, примите какой-то окончательный вариант как норму и выпустите словарь географических названий, чтобы мы в своей деятельности ориентировались на эти правила», - говорит он.

Саодатшо Матробиён, заместитель председателя Комитета по языку и терминологии Таджикистана сказал, что организация бесплатных курсов по изучению таджикского языка не входит в компетенцию данного комитета, но комитет и лично он поддерживает эту инициативу. Хотя Комитет несколько раз сделал предложение Правительству, чтобы оно разрешило данному ведомству взять на себя эту задачу. «Тогда, - уверяют в Комитете по языку и терминологии, - мы могли бы организовать такие курсы на бесплатной основе».

Комиссии по языку – только для штрафов?

Отдельно слово нужно сказать о комиссиях по закону о языке при органах исполнительной власти на местах. Они действуют как общественные комиссии, их деятельность ограничивается только тем, что находят организации и частных лиц, нарушивших закон о Государственном языке, и штрафуют их. Ни о нормальной пропаганде языка или оказании методических советов и речи нет.

Представитель власти одного из районов, который просил не назвать его имя, выразил мнение, что деятельность таких комиссий нуждается в обновлении и оживлении. Для этого нужно создать материальную базу – организовать комитеты на местах и оплатить труд специалистов.

В очередной раз мы отмечаем важную дату – День Государственного языка. Сегодня жизнь заставляет каждого гражданина Таджикистана в совершенстве владеть таджикским языком, независимо от национальности. Но прежде чем требовать выполнение закона о языке, нужно создать необходимые условия для его освоения. Кажется, именно об этом забыто, а в отчетах комиссий превалируют сведения о том, кого и за что оштрафовали или уволили с работы по причине незнания языка и нарушения Закона о государственном языке.

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