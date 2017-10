Frontier post “Karachikum” of border unit “”Devashtich deployed in the northern Sughd province has been officially opened in the presence of the Commander of Tajik Border Troops Rajabali Rahmonali and the Security Council Secretary Abdurahim Qahhorov.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд