Отсутствие прямого авиарейса Баку-Душанбе препятствует продвижению таджикско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах, несмотря на наличие широких возможностей. Такое мнение выразил посол Азербайджана в Таджикистане Аббасали Гасанов в среду в Душанбе на встрече с министром промышленности и новых технологий РТ Шавкатом Бобозода.

Как передают азербайджанские СМИ, на встрече было отмечено, что азербайджанские инвесторы проявляют интерес к экономике Таджикистана. Была отмечена важность создания таджикской стороной благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, упрощения налоговой и таможенной сфер.

Также был обсужден вопрос о поставке на таджикский рынок широкого ассортимента азербайджанской продукции.

Коснувшись вопроса восстановления авиарейса Душанбе-Баку, посол сказал, что этот вопрос все еще не решен, и это препятствует осуществлению работ в торгово-экономической, научно-культурной сферах между Азербайджаном и Таджикистаном, несмотря на наличие широких возможностей в этих областях.

Отметим, что возможности восстановления прямого авиарейса Душанбе-Баку неоднократно обсуждались сторонами на различных уровнях за последние годы.

Такой авиарейс был открыт в мае 2012 года, однако в связи с малым пассажиротпотоком в он был приостановлен.

В марте 2013 года данный авиарейс был возобновлен, но позже опять по вышеуказанной причине был приостановлен.

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