«Если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не придаст этому значения. В нашей жизни ничего не изменится, мы после этого не станем жить ни хорошо, ни плохо, ни богато и ни бедно», - заявил президент Азербайджана в среду на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, пишет trend.az.

По словам Ильхама Алиева, "в последнее время некоторые официальные представители Совета Европы организовали новые нападки на Азербайджан".

"Они угрожают нам лишением членства и применением санкций против нас. Естественно, наши политики, парламентарии, журналисты и граждане демонстрируют адекватную реакцию. Во-первых, пусть они обеспечат исполнение более десяти тысяч решений, принятых Европейским судом по правам человека в связи со странами-участницами. Лишь после этого могут говорить об исключении Азербайджана из членов или санкциях. Если это произойдет, то данный факт станет торжеством двойных стандартов", — подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что права человека и демократия и впредь останутся главными приоритетами для руководства страны, сообщает РИА Новости.

"Мы делаем это не для того, чтобы понравиться генеральному секретарю Совета Европы, находящемуся в настоящее время в центре необоснованных нападок на Азербайджан. Мы делаем это с целью развития нашей страны", — резюмировал Ильхам Алиев.