Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал закон о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об узбекско-кыргызской государственной границе, пишет gazeta.uz.

Закон был одобрен Сенатом Олий Мажлиса ранее в тот же день. Законодательная палата парламента одобрила документ 28 сентября, сообщает официальный сайт президента Узбекистана.

Договор, которым описаны 1170, 53 км, или 85 процентов узбекско-кыргызской границы, был подписан в Бишкеке 5 сентября в ходе государственного визита президента Узбекистана.

Как сообщил на пленарном заседании верхней палаты парламента в среду председатель сенатского Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов, оставшаяся часть границы между двумя странами должна быть описана в ближайшее время.

Глава Кыргызстана ратифицировал указанный договор 2 октября.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 сентября 2017 года.

Сегодня в Узбекистан с государственным визитом прибывает Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. В программе визита - посещение главами государств выставки промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте.

Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут Совместную декларацию между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

В рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов, предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах.