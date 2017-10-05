У самолета короля Саудовской Аравии ​Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который 4 октября прибыл в правительственный терминал Внуково-2, сломался трап-эскалатор, пишет РБК.

Телеканал RT опубликовал в своем аккаунте в Youtube видеозапись, на которой видно, как король начал спускаться по эскалатору. Он проехал часть пути, после чего трап внезапно остановился. Король подождал некоторое время, после чего решил самостоятельно спуститься.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл с официальным визитом в Россию накануне, 4 октября.

В аэропорту его встретили спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также посол страны в Москве Абдуррахман ар-Расси.

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