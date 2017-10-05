У самолета короля Саудовской Аравии ​Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который 4 октября прибыл в правительственный терминал Внуково-2, сломался трап-эскалатор, пишет РБК

Телеканал RT опубликовал в своем аккаунте в Youtube видеозапись, на которой видно, как король начал спускаться по эскалатору. Он проехал часть пути, после чего трап внезапно остановился. Король подождал некоторое время, после чего решил самостоятельно спуститься. 

17:44 29 сентябр

В Пулково под пассажирами обрушился трап. Тяжелые травмы получил ребенок

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл с официальным визитом в Россию накануне, 4 октября.

В аэропорту его встретили спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также посол страны в Москве Абдуррахман ар-Расси.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus

 