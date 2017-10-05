Журналист Солиджон Абдурахманов (слева) с представителем «Эзгулика» Абдурахманом Ташановым в день освобождения из колонии, 4 октября 2017 года.

4 октября власти Узбекистана освободили из заключения независимого журналиста Солиджона Абдурахманова, который отсидел в тюрьме 9 лет и 4 месяца, сообщает радио «Озодлик».

При выходе из колонии в поселке «Шайхали» в городе Карши журналиста встретил представитель общества права человека «Эзгулик» Абдурахман Ташанова. 67-летний Солиджон Абдурахманов в 2008 году был приговорен к десяти годам тюрьмы по обвинению в употреблении наркотиков.

Солиджон Абдурахманов являлся одним из считанных независимых журналистов, работавших в Каракалпакстане.

Вначале он сотрудничал с «Озодликом», затем с интернет-изданием Uznews.net.

Он писал статьи о ситуации с правами человека в Каракалпакстане и о проблеме высыхания Аральского моря.

Журналист был освобожден из тюрьмы в поселке «Шайхали» в городе Карши 4 октября. В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» Солиджон Абдурахманов поблагодарил всех тех, кто почти десять лет боролся за его освобождение.

Галима Бухарбаева, в прошлом главный редактор интернет-издания Uznews.net, а ныне – основатель сайта Centre1, долгие годы сотрудничавшая с Солиджоном Абдурахмановым, приветствовала освобождение журналиста. Она уверена, что Абдурахманов вышел на свободу благодаря смене власти в Узбекистане.

Солиджон Абдурахманов провел в тюрьме 9 лет и 4 месяца.

Летом 2008 года в машине Абдурахманова были обнаружены наркотики. Его обвинили в употреблении наркотиков.

Но после того, как экспертиза показала, что журналист не употреблял наркотики, его обвинили в сбыте наркотических средств.

Все эти годы Солиджон Абдурахманов отрицал выдвинутые против него обвинения. Журналист уверен, что наркотики в его машину подбросили сотрудники милиции в целях возбуждения против него уголовного дела.

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