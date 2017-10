CIS defense ministers will gather in Dushanbe on October 12 for the next meeting. Tajikistan’s defense ministry will inform defense ministries of other CIS member nations about the current situation along Tajikistan’s common border with Afghanistan and its influence on the regional security.

