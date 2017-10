Amendments are expected to be made to the Constitutional Law “On the Gorno-Badakhshan Autonomous Region (GBAO).” The amendments are reportedly initiated by GBAO governor Shodikhon Jamshed, who is also member of Tajikistan upper house (Majlisi Milli) of parliament, and a group of deputies of the lower house (Majlisi Namoyandagon) of parliament.

