Члены Комитета ООН по правам ребенка представили заключительные рекомендации Таджикистану, который отчитался о выполнении одноименной Конвенции. Рекомендации Комитета были озвучены в минувшую среду на пресс-конференции в Женеве, передает Центр новостей ООН.

Рассмотрев доклад Таджикистана, эксперты, в числе прочего, призвали власти отменить практику содержания детей в одиночном заключении и защитить их от пыток и жестокого обращения со стороны полиции.

Учитывая большое число ранних браков, совершаемых по исламскому обряду «никох», эксперты призвали власти принять национальную стратегию по ликвидации ранних браков. Члены Комитета также настоятельно рекомендовали правительству помочь бедным семьям, которые зачастую вынуждены отдавать детей в государственные приюты или привлекать их к труду, и защитить детей из семей трудовых мигрантов.

Заключительные рекомендации также содержат призыв повысить качество обучения и обеспечить всем девочкам доступ ко всем ступеням образования, включая высшее. Целый ряд рекомендаций посвящен соблюдению прав детей с инвалидностью.

Отметим, что Таджикистан ратифицировал Конвенцию по правам ребенка в 1993 году.

Наряду с Таджикистаном о выполнение Конвенции по правам человека отчитались также другие страны мира.

Комитет ООН по правам ребенка, состоящий из независимых экспертов, следит за выполнением соответствующей Конвенции. Он регулярно рассматривает доклады государств-участников Конвенции о правах ребенка, число которых достигло 196-ти.

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