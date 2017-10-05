Теперь футболистов «Худжанда» ждёт встреча с победителем полуфинальной пары «Истиклол» – ЦСКА «Памир».

4 октября, на Центральном стадионе Гиссара был сыгран ответный матч 1/2 финала Кубка страны, в котором местный «Баркчи» принимал «Худжанд». Гиссарские футболисты в первом полуфинале, который прошел в субботу в Худжанде, потерпели неудачу (0:2). И для выхода в финал подопечным Мубина Эргашева нужно было побеждать с разницей в три мяча. Счет в игре под занавес первого тайма открыл капитан «Баркчи» Шериддин Бобоев, который ударом головой замкнул навесную подачу в исполнении Далера Ёдгорова. Ближе к концу второго тайма гиссарцы вновь распечатали ворота гостей. На этот раз отличился Вахдат Ханонов – 2:0. И ничья по итогам двух игр – 2:2. Сообщает официальный сайт ФФТ.

Согласно регламенту, для выявления победителя были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. В овертайме худжандские футболисты смогли дважды поразить ворота «Баркчи». Голы Дилшода Бозорова (102-я минута) и Шохруха Раджаматова (109-я минута) вывели «Худжанд» в финал Кубка страны.

Последний раз команда с берегов Сырдарьи играла в финале Кубка Таджикистана семь лет назад – в 2010 году, когда крупно уступила столичному «Истиклолу» (0:5). Соперник «Худжанда» по решающему поединку Национального Кубка определится позже, когда пройдут полуфинальные игры между «Истиклолом» и ЦСКА «Памир».

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