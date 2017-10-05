Комендатура «Карачикум» пограничного отряда «Деваштич» Согдийской области РТ была сдана в эксплуатацию с участием секретаря Совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова и командующего пограничными войсками ГКНБ республики Раджабали Рахмонали.

В комендатуре имеются казармы, рабочие кабинеты, учебные, компьютерные классы, столовая, спортивные площадки, баня, склады, сообщил «АП» пресс-секретарь ПВ ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, командующий пограничными войсками ГКНБ РТ генерал-лейтенант Раджабали Рахмонали призвал солдат и офицеров комендатуры преданно служить и защищать интересы государства.

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