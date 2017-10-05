В ходе состоявшейся в Душанбе встречи вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима с заместителем министра иностранный дел Южной Кореи Лимом Сонгнамом был обсужден вопрос о скорейшем подписании межправительственного договора о трудовой миграции.

Представитель Южной Кореи заявил, что по данному вопросу правительством его страны создана рабочая группа, которая изучает проект вышеназванного соглашения, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Вице-премьер Таджикистана заявил, что Душанбе заинтересован в привлечении инвестиций Сеула в экономку республики, а также создании совместных предприятий с участием южнокорейского капитала.

Стороны также заявили о повышении эффективности работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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