5 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон будет праздновать свой день рождения. Лидеру страны сегодня исполнилось 65 лет.

"Президент отмечает свой юбилей скромно, находится на работе", - сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По его словам, ожидается, что Эмомали Рахмона с днем рождения поздравят главы ряда дружественных государств.

Эмомали Рахмон родился 5 октября 1952 года в Дангаринском районе Республики Таджикистан в семье дехканина.

Трудовую деятельность начал в 1969 году после окончания профессионально-технического училища №40 города Калининабад (ныне – Сарбанд), в качестве мастера-электрика Курган-тюбинского маслозавода.

В 1971-1974 годах проходил военную службу на Тихоокеанском флоте. После демобилизации поступил на работу в совхоз имени Ленина Дангаринского района.

В 1982 году закончил экономический факультет Таджикского национального университета.

В 1976-1987 годах занимал должности секретаря правления и председателя профсоюзного комитета совхоза имени Ленина Дангаринского района. Затем работал в партийных органах.

С 1987 по 1992 год являлся директором совхоза имени Ленина Дангаринского района.

В 1990 году Эмомали Рахмон избирается народным депутатом Верховного Совета Республики Таджикистан XII созыва.

Осенью 1992 года он избирается Председателем Исполнительного комитета Совета народных депутатов Кулябской области.

19 ноября 1992 года на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон избирается Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан.

6 ноября 1994 года Эмомали Рахмон всенародным голосованием избирается Президентом Республики Таджикистан.

6 ноября 1999 года на альтернативной основе и всенародным голосованием Эмомали Рахмон переизбирается на пост Президента Республики Таджикистан на семилетний срок.

6 ноября 2006 года Эмомали Рахмон был в третий раз избран на пост Президента Республики Таджикистан на семилетний срок.

6 ноября 2013 года Эмомали Рахмон, набрав 84,23% голосов избирателей, одержал победу на очередных выборах Президента Республики Таджикистан.

Является Героем Таджикистана (с 1999 года).

Женат, имеет девять детей.

Эмомали Рахмон был удостоен Золотой звезды Альберта Швейцера и почётного звания профессора Всемирной медицинской академии по разделу гуманитарных наук.

В 2005 году, накануне празднования Дня национального единства, Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону была вручена золотая медаль «За укрепление мира и согласия между народами» Международной федерации мира и согласия. Следует отметить, что среди глав государств-членов СНГ Эмомали Рахмон первым удостоился такой награды.

В разные годы Эмомали Рахмону были также вручены алмазный орден «Звезда мецената» –высшая награда Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия», орден «Национальный герой Афганистана – Ахмадшах Масуд», премия Международного фонда писателей и журналистов Турецкой Республики, Рубиновая звезда «Миротворец», Золотая медаль Народного собрания (Парламента) Арабской Республики Египет, Знак почёта Содружества Независимых Государств, орден Олимпийского Совета Азии, Золотая медаль почтения Мавлоно Джалолиддина Балхи (Руми) ЮНЕСКО, Золотой орден Возрождение Шелкового Пути, Золотая медаль имени Николая Блохина –высшая награда Академии медицинских наук Российской Федерации, орден 3 Звезды 1-ой степени Республики Латвия, орден Князья Ярослава Мудрого 1-ой степени Украины, Нишони Покистон (Знак Пакистана) – высшая государственная награда Исламской Республики Пакистан и ряд других наград и премий.

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