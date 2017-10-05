В этот день мы решили рассказать о тех душанбинцах, кто с любовью относится к животным и кому не безразлична судьба братьев наших меньших.

Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

Фото Asia-Plus 1 /15 У молодой кошки по кличке Маша четыре месяца назад родились трое котят, но они были слишком слабы и вскоре умерли. Маша не находила себе места, искала своих детей, перестала есть. 10-летняя Шохина, хозяйка кошки, переживала не меньше, грустила. И тогда ее отец купил на рынке маленького котенка, очень похожего на Машу. Она вначале не подпускала котенка к себе, но чувство материнства взяло вверх.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), три вида животных исчезают с лица Земли каждый час; 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в ближайшее время; за последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.

Традиционно во Всемирный день защиты животных во многих странах проводятся различные акции и благотворительные мероприятия.