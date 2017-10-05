В этот день мы решили рассказать о тех душанбинцах, кто с любовью относится к животным и кому не безразлична судьба братьев наших меньших.
Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.
По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), три вида животных исчезают с лица Земли каждый час; 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; четверть всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в ближайшее время; за последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.
Традиционно во Всемирный день защиты животных во многих странах проводятся различные акции и благотворительные мероприятия.
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