На сайте политика сообщается, что пикеты пройдут в 80 городах России, пишет «Медуза».

Главное мероприятие будет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00. «Мы отлично понимаем, что именно для его предотвращения и устроена вся эта клоунада с „судами“», — говорится в сообщении на сайте политика.

Отмечается, что в Москве, была подана заявка на митинг на Пушкинской площади. Власти города отклонили заявку, не предложив альтернативную площадку.

«А значит вновь в полном соответствии с постановлением Конституционного суда России мы выходим на Тверскую в 14.00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятие, — говорится в сообщении. — Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите — стойте, хотите — идите, хотите — лежите, хотите — пойте».

Наша задача — сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы. НАВАЛЬНЫЙ

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы «Интерфаксу» сообщили, что заявка «на проведение публичной встречи с политиком А. Навальным с целью информирования о его деятельности» на Пушкинской площади 7 октября была отклонена. Также отклонены заявки на проведение аналогичных акций в других местах Москвы 7–8 октября, в том числе на проспекте Академика Сахарова. При этом еще несколько таких же заявок, сообщили в мэрии, пока находятся на рассмотрении.

Власти Санкт-Петербурга отказались согласовывать акцию сторонников Навального на Марсовом поле 7 октября. В штабе политика заявили, что не получили в установленный срок отказ от городской администрации, что позволяет считать акцию согласованной. Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, уверяют, что сторонники Навального были уведомлены об отказе.

Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков 2 октября были приговорены к 20 суткам административного ареста за нарушение правил организации митинга.

В России 26 марта и 12 июня прошли акции протеста против коррупции, объявленные после того, как ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В Москве участники несогласованных акций выходили на Тверскую улицу. Обе акции сопровождались задержаниями нескольких сотен человек. Также были возбуждены уголовные дела о нападении на полицейских, фигурантов которых приговорили к реальным срокам лишения свободы.