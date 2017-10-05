АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

В Национальной библиотеке Таджикистана состоится конференция, посвящённая отмечаемому в РТ Дню государственного языка. Начало 14:00.

В Вахдате состоится международный турнир по дзюдо на Кубок Президента Республики Таджикистана

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ОКТЯБРЯ

День государственного языка РТ

2002 - В Душанбе прошел Саммит глав государств Центральной Азии.

2004 - Таджикистан вступил в Интерпол.

2011 - Президент Таджикистана дал старт строительству самой крупной мечети на постсоветском пространстве.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ОКТЯБРЯ

1908 – Родился ученый-литературовед Рахим Хошим.

1930 – Родился государственный деятель Рахмон Набиев.

1952 – Родился Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

1953 – Родился Народный артист Таджикистана Саидкул Билолов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла, по востоку ГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения - Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м снег), гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.

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