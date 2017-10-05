«Я искренне поздравляю всех вас с Днем государственного языка – языка поэзии и великого Рудаки – Царя поэтов «Аджама», назвавшего таджикский язык «животрепещущим душу и радующим жизнь», - сказал президент в своём телевизионном послании 4 октября, сообщает пресс-служба главы государства. Ниже приводиться полный текст послания президента РТ.

Таджикский язык, великое наследие наших славных предков, дошел до наших дней – независимого государства таджиков из далёких тысячелетий, несмотря на множество препятствий и трудностей, словно нить, которая связывает немало поколений нашего народа.

Именно поэтому чествование государственного языка, как важнейшей основы существования нации, играя огромную роль для укрепления государственности, развития культуры и нравственности нашего народа, является гражданским и кровным долгом каждого честного, сознательного и благородного человека.

Действительно, государственный язык является отражением славной истории, полной падений и взлетов древней таджикской нации.

Поэтому мы чтим наш язык, и для нас он является таким же ценным, как и другие наши национальные святыни, такие, как Независимость, Родина, Мать и Культура.

В самом деле, национальная идентичность, культура, традиции и обряды нашего древнего народа во все времена сохранены именно благодаря языку. Язык является важнейшим определяющим элементом бытия каждой нации и мощным инструментом национальной сплоченности, это бесценное богатство.

История знает много примеров, когда наравне с исчезновением языка нация тоже прекращала свое существование.

То есть, сохранение языка – это сохранение нации, а исчезновение языка равно её уничтожению.

Тысячелетние памятники арийской культуры дошли до нас именно благодаря сладкозвучному и богатому таджикскому языку, который сквозь древние века и средневековье донес до нынешней цивилизации это бесценное наследие, что также является гордостью для потомков этой древней культуры и возлагает на них огромную ответственность за прошлое, настоящее и будущее.

Таджики относятся к числу цивилизованных народов мира, сохранивших спустя тысячелетия свой язык. И сегодня прекрасная и известная всему миру поэзия Рудаки, Фирдоуси, Носири Хусрава, Санои, Джалолиддини Балхи и сотен поэтов и писателей предельно ясна и актуальна.

В наш век глобализации таджикский язык с древней историей и огромным словарным запасом в состоянии сохранить свою былую мощь в качестве государственного языка.

С этой точки зрения учёным-языковедам, интеллигенции и в целом каждому, кому дорога судьба языка с древней историей и уникальным наследием, необходимо сохранить таджикский язык из потока заимствованной лексики, которая сегодня проникает через современные технологии и иностранные товары во все языки мира, и внести свой вклад в дело сохранения чистоты языка для будущих поколений. Поскольку проникновение заимствованных слов, способствуя ограничению сферы использования собственных слов, снизит национальную идентичность нашего государственного языка и окажет негативное влияние на его совершенство.

Наравне с этим хотелось бы напомнить, что с развитием науки и техники и язык тоже движется вперед.

То есть, государственный язык должен идти наравне с сегодняшним днём, но при этом сохранять свою подлинность и национальную идентичность.

В то же время хотелось бы подчеркнуть, что сохранение и почитание добрых традиций наших предков, в том числе национальной культуры, языка и национальной одежды, наречение детей именами и возрождение древних географических названий, которые являются зеркалом истории нашего народа и нашей страны и инструментом соединения вчерашнего дня с сегодняшним, должно плотно войти в нашу повседневную жизнь.

В этом направлении необходимо обратить внимание на вопрос улучшения культуры общения на государственном языке, приложить все усилия для сохранения его чистоты от нежелательных и неприемлемых элементов, а также в сердцах и умах подрастающего поколения и молодежи пробудить чувство уважения к родному языку, что является одной из важнейших задач и обязанностей каждого патриота страны.

Это огромная честь, что наш мудрый народ с древней культурой на протяжении всей истории почитает свой родной язык и сохраняет его наравне с другими национальными святынями, исторической памятью и достоинством.

Я уверен, что подобное отношение, как важная и неотъемлемая часть повседневной жизни нашего народа, найдет свое продолжение.

Еще раз искренне поздравляю всех вас, дорогие соотечественники, с Днем государственного языка и желаю каждому гражданину нашей Родины всех благ, достатка и спокойствия, нашему сладкозвучному языку поэзии, как языку нашего независимого государства, – вечной жизни.

Напомним, 5 октября 2009 года, в стране был принят новый закон «О государственном языке Республики Таджикистан».

21 июля 2011 года глава государства подписал Закон о внесении поправок в закон «О праздничных днях» и Трудовой Кодекс РТ. В соответствии с поправками, внесенными в указанные законодательные акты, ежегодно 5 октября в Таджикистане стали отмечать как День государственного языка.

Ранее, начиная с 1989 года, День государственного языка в стране отмечался ежегодно 22 июля - в день принятия старого закона «О государственном языке».

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