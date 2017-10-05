Полноценное питание является основой здоровья и правильного развития человеческого организма. Общеизвестно, что ценность пищевых продуктов определяется наличием в их составе питательных веществ: белков, углеводов, жиров, а также полезных витаминов и минералов – фолиевой кислоты, железа, йода и т.д. Содержание каждого из этих веществ в составе продуктов разное, поэтому пищевой рацион человека должен быть разнообразным, чтобы получать их в нужном количестве.

Потребление продуктов, богатых витаминами и минералами, способствует умственному и физическому развитию подрастающего поколения.

Последствия неполноценного питания

Нехватка питательных микроэлементов (витаминов и минералов) – одна из наиболее актуальных проблем как в Горно-Бадахшанской автономной области, так и по всему Таджикистану. Она в частности является причиной железодефицитной анемии, приводит к врожденным патологиям, снижению умственного и физического развития, уменьшению производительности труда.

Недостаток микронутриентов может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой, репродуктивной, нервной, эндокринной и других систем организма.

В результате возникают повышенные риски, связанные с недоношенностью, самопроизвольными абортами и мертворождаемостью, а также врожденными пороками развития плода, такими как расщепление позвоночника (Спина бифида), отсутствие головного мозга (анэнцефалия), мозговые грыжи, челюстно-лицевые деформации («заячья губа», «волчья пасть»).

В частности, недостаток в организме беременных женщин фолиевой кислоты (витамина В9), необходимой для развития головного и спинного мозга, приводит к возникновению дефектов нервной трубки у плода. По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, ежегодно около 250 детей в Таджикистане рождаются с расщеплением позвоночника (Спина бифида).

Согласно результатам Национального исследования питания в Таджикистане, проведенного в 2016 году, 21,7% женщин в возрасте 15-49 лет и 25,8% детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет по республике имеют различные степени анемии. Данное исследование было презентовано в ходе Второго национального форума по питанию «1000 золотых дней начала жизни – основа развития нации», прошедшего 11-12 июля текущего года в Душанбе.

Скриншот диаграммы

Исходя из результатов этого исследования, уровень распространённости анемии в ГБАО является одной из самых высоких по стране – 26,1% среди женщин в возрасте 15-49 лет и 43,4% среди детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет.

Скриншот диаграммы

Официальная статистика Управления здравоохранения ГБАО также свидетельствует о возросших показателях анемии среди беременных женщин и детей.

Заместитель директора Центра репродуктивного здоровья ГБАО Махина Ахмадбекова отмечает, что за последние 10 лет число больных анемией по области возросло на 6,3%.

В свою очередь заведующая отделением гинекологии областной больницы Киргизмо Азизмамадова говорит, что анемия и другие болезни чаще встречаются у беременных женщин из отдаленных кишлаков, где рацион питания более скудный и однообразный. По её словам, 75% поступающих к ним в отделение женщин имеют среднюю или тяжелую форму анемии.

Из-за наличия анемии у беременной женщины ухудшается и здоровье плода, что в последующем отразится на развитии ребенка или может привести к его инвалидности, а порой и к летальному исходу.

Недостаточность полноценного питания – одна из причин как материнской, так и детской смертности в стране. Согласно докладу Всемирного банка и ЮНИСЕФ «Ситуационный анализ: Улучшение экономических результатов посредством расширения программ по питанию в Таджикистане», который был опубликован в 2012 году, недостаточность питания является причиной 35% летальных случаев среди детей в возрасте до пяти лет, что составляет более 7500 случаев смерти в год.

Каждый район со своим рационом

Из-за малой площади пахотных земель и труднодоступности, ГБАО является регионом, мягко говоря, не самым развитым. От этого и традиционный рацион питания жителей области, с учетом отдаленности от крупных городов и административного центра, более скудный. Конечно, голода сейчас по области и в целом по республике не наблюдается, но присутствует так называемый «скрытый голод».

«Скрытый голод» или нехватка питательных микроэлементов означает, что качество потребляемой людьми пищи не соответствует их потребностям в питательных веществах и они не получают необходимого для роста и развития количества основных витаминов и минералов.

По мнению специалистов Центра здорового образа жизни ГБАО, большинство людей на Памире потребляют такие продукты питания, как лепешки, чай с молоком, сахар, картофель. Но эти продукты не богаты витаминами и минералами, поэтому их потребители могут чувствовать себя сытыми, но организм недополучает полезных веществ. В тех районах, где более развито животноводство, жители имеют меньший доступ к овощам и фруктам, а в тех местностях, где животноводство менее развито, чувствуется дефицит мяса и молочной продукции.

Вкусно и много – не значит полезно

При потреблении пищи люди больше внимания уделяют ее вкусовым качествам, тогда как стоит задуматься, есть ли в ней полезные микронутриенты. Ведь не все что вкусно, полезно, и не все что выглядит аппетитно, стоит приобретать. Перефразируя известную цитату древнегреческого философа Сократа, нужно есть для того, чтобы жить, а не для того, чтобы себе навредить.

Директор Центра здорового образа жизни ГБАО Шарифа Худоёрова считает, что появившийся широкий ассортимент продуктов питания выявил проблему неправильного их выбора. Порой родители стремятся приобретать для своих детей различные кондитерские изделия, йогурты и другие молочные продукты, покупают только муку высшего сорта (хотя доказана большая польза муки низких сортов), колбасы и всякую разрекламированную продукцию сомнительного происхождения и качества, забывая о пользе бобовых, фруктов и овощей, которые по цене более доступны.

Макропольза микронутриентов

Нормальное развитие ребенка во многом зависит от первых 1000 дней жизни, которые называют золотыми, и начинаются они с момента появления зародыша в утробе матери. Если организм ребенка в этот период получит достаточное количество необходимых для жизни питательных веществ, в том числе витаминов и минералов, в будущем риск отклонений в его развитии намного снизится. Поэтому представители сферы здравоохранения говорят о необходимости принятия действенных мер по обеспечению здорового питания для населения страны, особенно для женщин репродуктивного возраста и детей.

В ходе Национального исследования питания в Таджикистане – 2016, наряду с проведением различных анализов, были также опрошены более 2000 женщин в возрасте 15-49 лет по всей стране. Результаты отражают плохие методы кормления детей:

- Чрезвычайно ограниченное пищевое разнообразие среди младенцев и детей младшего возраста, концентрирующееся на крахмалистых и молочных продуктах, даже в домах, где материальное разнообразие адекватно – матери полагали, что определенные продукты (мясо, тыква, горох, некоторые фрукты и т.д.) вредны для детей;

- Недостаточная частота приема пищи, особенно у младших детей в возрасте 6-8 месяцев;

- Раннее параллельное кормление в сочетании с коровьим молоком, сахаром, водой и другими жидкостями, такими как сладкий чай;

- Раннее прекращение грудного вскармливания.

Одной из мер улучшения знаний о здоровой еде и внесения изменений в повседневный рацион питания является проведение просветительской работы среди населения. Как сообщили в Управлении здравоохранения ГБАО, в настоящее время этим занимаются специалисты Центров здорового образа жизни – им поручено более активно распространять рекомендации по здоровому питанию для беременных женщин и правильному кормлению детей.

Обогащение продуктов питания

Представители сферы здравоохранения Таджикистана, некоторые депутаты парламента, а также национальные и международные эксперты по вопросам здорового питания утверждают, что если до конца текущего года будет принят закон, обязующий производителей обогащать пищевые продукты, в том числе пшеничную муку, основными витаминами и минералами, это частично решит проблему с анемией и другими заболеваниями, сократит случаи материнской и детской смертности, увеличит рождение физически и умственно здоровых детей.

В перспективе это приведет к увеличению доли экономически эффективного, более работоспособного и физически выносливого населения. В то же время уменьшится расходование бюджетных средств на решение последствий заболеваний, причиной которых является недостаток питательных микроэлементов.