Осужденный таджикский адвокат, будет находиться в карцере следственного изолятора 15 суток за «нарушение режима», сообщает 4 октября радио «Озоди» со ссылкой на начальника СИЗО N 1 города Душанбе Садриддина Шарифзода.

«За период пребывания в СИЗО он неоднократно нарушал режим содержания. После последнего нарушения его водворили в карцер», сказал Садриддин Шарифзода. При этом, он не пояснил, о каких "нарушениях" идет речь.

Родные Бузургмехра Ёрова считают, что адвоката наказали за сообщения СМИ о его избиении сотрудниками СИЗО. Ранее мать Бузургмехра сообщила, что его сына постоянно избивают, а однажды из-за этого он попал в медсанчасть при следственном изоляторе, пишет радио «Озоди».

Фото с сайта ozodi.org Хуринисо Исхокова, мать Бузургмехра Ёрова

Хуринисо Исхокова, мать Бузургмехра Ёрова, 4 октября сказала, что ей не сообщили о том, что её сын с 29 сентября помещен в карцер. По ее словам, о том, что ее сын наказан стало известно только после того, как в СИЗО отказались принять домашнюю еду для него.

На днях международная организация Human Rights Vision Foundation выразила обеспокоенность состоянием здоровья Бузургмехра Ёрова и призвала Комитет ООН по правам человека, ОБСЕ, США, Канаду, Европейский Союз обратить внимание на происходящие правонарушения со стороны правоохранительных органов Таджикистана по отношению к осужденному адвокату Бузургмехру Ёрову. Правозащитники призвали оказать содействие в его освобождении.

Бузургмехр Ёров был арестован осенью 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». Арест последовал после того, как Ёров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения.

Позже адвоката обвинили еще по трем статьям Уголовного кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности».

6 октября прошлого года суд города Душанбе признал Бузургмехра Ёрова виновным в возбуждении национальной расовой розни, мошенничестве, публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, призывах к осуществлению экстремистской деятельности и подделки документов. Адвокат был приговорен к 23 годам колонии строгого режима.

В марте этого года Верховный суд Таджикистана приговорил Ёрова еще к двум годам лишения свободы за неуважение к суду из-за его выступления в суде по первому уголовному делу. Позже в отношении Бузургмехра Ёрова были возбуждены еще два уголовных дела – по обвинению в мошенничестве и оскорблении Лидера нации, президента Таджикистана.

Таким образом, общий срок, к которому приговорен адвокат Бузургмехр Ёров, составил 28 лет лишения свободы.

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