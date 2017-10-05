«Исламское государство» в конце сентября объявило, что боевики взяли в плен двух россиян. Спустя несколько дней, 3 октября, стали известны имена плененных. «Медуза» рассказывает, что удалось узнать о них спустя сутки.

Что известно

Террористы уверяют, что пленили россиян во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор.

Плененных зовут Роман Заболотный и Григорий Цуркану. ИГ опубликовало видео, где Заболотный представляется сами называет имя сидящего с ним рядом Цуркану.

Роман Заболотный — член казачьей организации из Ростовской области. Его опознали на фотографиях с открытия штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону 8 апреля 2017 года; «казаки» пытались помешать открыть штаб.

Григорий Цукану — член подмосковного отделения организации ветеранов «Боевое братство», раньше служил в ВДВ разведчиком.

Родственники Григория Цукану утверждают, что тот был связан с частной военной компанией «Вагнер». Цукану уже бывал в Сирии в командировках в 2012–2013 годах. В 2014-м он ездил в Донбасс. Заболотный, вероятно, также уехал в Сирию с «Вагнером». В военной компании это не комментируют.

В Кремле «озабочены судьбой этих граждан, если они являются гражданами России» — именно такую формулировку использовал представитель президента РФ Дмитрий Песков. В Минобороны отрицают какую-либо связь с взятыми в плен.

Что неизвестно

Чем именно занимались в Сирии захваченные в плен россияне и как именно их захватили. Изначально «Исламское государство» через подконтрольное ему агентство Amaq сообщило, что террористы не только захватили в плен двух россиян, но и убили одного. Про возможно убитого ничего неизвестно: Минобороны сообщало, что никаких инцидентов не было.

Живы ли Роман Заболотный и Григорий Цукану. В сообщении Amaq о дальнейшей судьбе россиян ничего не говорилось — в частности, будут ли за них требовать выкуп или освобождения пленных боевиков.

Предпринимают ли российские власти какие-то шаги по их спасению. В МИД России заявили лишь, что «прорабатывают тему».