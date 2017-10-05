Жанр: фантастика, триллер
Страны: Великобритания, США, Канада
Режиссёр: Дени Вильнёв
В ролях: Райан Гослинг,
Премьера в Душанбе: 5 октября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
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