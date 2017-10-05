Жанр: фантастика, триллер

Страны: Великобритания, США, Канада

Режиссёр: Дени Вильнёв

В ролях: Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт

Премьера в Душанбе: 5 октября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.