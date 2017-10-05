Президент Шавкат Мирзиёев создал специальную комиссию по подготовке материалов о помиловании лиц, отбывающих наказание, в связи с 25-й годовщиной принятия Конституции - 8 декабря. Об этом сообщает Рodrobno.uz.

Также глава государства распорядился организовать рабочие группы по изучению материалов и личности осужденных лиц, отбывающих наказание.

Спецкомиссия должна организовать тщательное изучение на местах материалов и личности осужденных, в том числе путем проведения индивидуальных бесед. По итогам проведенной работы до 10 ноября 2017 года она представит на рассмотрение Комиссии по вопросам помилования при Президенте Узбекистана соответствующие предложения и материалы, в том числе ходатайства о помиловании осужденных лиц.

Рабочие группы в срок до 30 октября 2017 года проведут тщательное изучение личных дел, материалов и личности осужденных лиц, в том числе путем проведения индивидуальных бесед, обратив при этом особое внимание на:

– степень общественной опасности совершенного деяния, в том числе степень участия осужденного лица в совершении преступления;

– чистосердечное раскаяние осужденного лица в содеянном;

– возмещение материального ущерба, устранение иных последствий, причиненных преступлением, а также наличие иных смягчающих и отягчающих вину обстоятельств;

– наличие судимости, в том числе погашенной или снятой;

– сведения, характеризующие личность осужденного лица, его возраст, состояние здоровья, семейное положение (наличие на иждивении несовершеннолетних детей, нетрудоспособной(го) супруги(а) и/или престарелых родителей);

– соразмерность наказания степени общественной опасности совершенного деяния;

Отмечается, что в Узбекистане по традиции к празднованию Дня Конституции объявляют амнистию. Под неё попадают женщины, лица, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, мужчины, достигшие 60-летнего возраста, граждане иностранных государств, лица, впервые осужденные за участие в деятельности запрещенных организаций, не совершившие при этом тяжких преступлений и твердо вставшие на путь исправления.

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