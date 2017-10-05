По факту крушения самолета близ Алматы возбуждено уголовное дело. В авиакатастрофе погибли пять человек, в том числе известные врачи республики.

Это врач-реаниматолог Жанибек Артыкбаев и акушер-гинеколог Талгат Патсаев. Погибли также первый пилот гражданин Кыргызстана Геннадий Цой, второй пилот казахстанец Евгений Кутафин и авиатехник Бейшебек Акматбаев, сообщает телеканал «МИР 24».

Катастрофа произошла в селе Междуречинск, на территории крестьянского хозяйства. Пилотам удалось увести падающий самолет от жилых построек. Воздушное судно задело линию электропередачи, после чего рухнуло на землю.

Самолет совершал рейс из Алматы в Шымкент для оказания помощи пациентке, которая находилась в тяжелом состоянии. Но через 12 минут после взлета связь с воздушным судном была потеряна.

В отделении для рожениц с патологией, которым руководил Патсаев, день начался с минуты молчания. О Патсаеве коллеги говорят, что он был большим профессионалом.

«Он был моим учеником, кандидатскую, докторскую защищал под моим руководством. Он был хорошим человеком, хорошим сыном. Он всегда с таким вниманием и заботой относился к своим родителям. Он был прекрасным отцом, у него двое детей», - сказалглавный научный сотрудник, доктор медицинских наук Нагима Мамедалиева.

Коллеги отмечают, что Талгат Патсаев неоднократно отправлялся по линиям санавиации для оказания экстренной помощи женщинам, находящимся в критическом состоянии.

Воздушное судно пропало с радаров во вторник в 18:47 по местному времени (15:47 мск). Упавший самолет загорелся, к месту катастрофы прибыл пожарные.