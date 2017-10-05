Минобороны Таджикистана проинформирует оборонные ведомства стран СНГ о складывающей ситуации на таджикско-афганской границе и ее влияние на состояние безопасности в регионе. Текущую обстановку на южных рубежах Содружества планируется обсудить 12 октября этого года в Душанбе. В этот день в столице Таджикистана состоится заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.

«Представитель Таджикистана доложит членам СМО о военно-политической обстановке на южных границах Содружества и ее влиянии на состояние безопасности в Центрально-Азиатском регионе», - сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В целом в проекте повестки дня встречи более двадцати пунктов. При этом одну часть вопросов планируется рассмотреть с выступлениями докладчиков, вторую – подписать без обсуждения. Отметим, посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов на днях заявил, что обстановка в Афганистане, особенно в его северных провинциях, граничащих со странами Центральной Азии, остается крайне напряженной.

«Обстановка в ИРА, особенно в его северных провинциях, граничащих со странами Центральной Азии, остается крайне напряженной. В особенности это касается Таджикистана, имеющего общую, 1344-километровую границу с северным Афганистаном, проходящую по горным и труднодоступным местам», - сказал дипломат, выступая 29 сентября в Душанбе на Международной конференции «Борьба с терроризмом и экстремизмом в Евразии: общие угрозы и совместный опыт».

Ранее российские СМИ со ссылкой на заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Истракова сообщили, что на южных границах СНГ усиливается террористическая опасность.

«Следует отметить, что анализ современных вызовов и угроз безопасности государств Содружества отчетливо свидетельствует, что террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ она даже усиливается», - сказал Истараков 12 сентября в Бишкеке по итогам заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.

Ситуацией на таджикско-афганской границе обеспокоен также Китай, который планирует оказать Таджикистану помощь для усиления ее охраны. Об этом заявил министр общественной безопасности КНР Го Шенкун в конце сентября в Пекине на встрече с министром внутренних дел РТ Рамазоном Рахимзода.

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