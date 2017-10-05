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Один из инициаторов внесения поправок в закон Таджикистана «О Горно-Бадахшанской автономной области» председатель ГБАО Шодихон Джамшед

Инициаторами внесения поправок к Конституционному закону Таджикистана «О Горно-Бадахшанской автономной области» выступают глава Горного Бадахшана, сенатор Шодихон Джамшед и группа депутатов нижней палаты парламента страны.

Глава Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению нижней палаты парламента Таджикистана Абдурахим Холикзод сообщил «АП», что поправки в основном предусматривают замену некоторых слов их синонимами.

«Кроме того со всего закона будут убраны слова «Основной закон», отметил депутат.

В преамбуле к Конституционному закону Таджикистана «О Горно-Бадахшанской автономной области» от 30 июля 2007 года говорится, что «Горно-Бадахшанская автономная область, являясь составной и неделимой частью Республики Таджикистан, обладает особыми географическими условиями, уникальными культурными, духовными и языковыми ценностями».

ГБАО сохраняет статус автономной области с самого момента ее создания 2 января 1925 года.

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