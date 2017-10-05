Инициаторами внесения поправок к Конституционному закону Таджикистана «О Горно-Бадахшанской автономной области» выступают глава Горного Бадахшана, сенатор Шодихон Джамшед и группа депутатов нижней палаты парламента страны.
Глава Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению нижней палаты парламента Таджикистана Абдурахим Холикзод сообщил «АП», что поправки в основном предусматривают замену некоторых слов их синонимами.
«Кроме того со всего закона будут убраны слова «Основной закон», отметил депутат.
В преамбуле к Конституционному закону Таджикистана «О Горно-Бадахшанской автономной области» от 30 июля 2007 года говорится, что «Горно-Бадахшанская автономная область, являясь составной и неделимой частью Республики Таджикистан, обладает особыми географическими условиями, уникальными культурными, духовными и языковыми ценностями».
ГБАО сохраняет статус автономной области с самого момента ее создания 2 января 1925 года.
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Нико6
ГБАО вообще что выпускает и как живет ? Если у них туризм и ... то могут жить как хотят
Насчет их нации я думаю что они европейцы так как Македонский когда проходил то его войско в кокомто проценте остались в горах Памира и поэтому они говорят по другому
Nu8
Азия плюс! Что вы имеете в виду свой этой самой статей??
pilot9
Раз смысл понятен, то зачем менять слова синонимами. Не нонсенс ли все это?
Farrukh9
вву
Farrukh9
Дислайки- Вы черты)))