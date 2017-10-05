ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА: СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

1 сентября – В рамках государственного визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай были подписаны 13 межгосударственных документов; Таджикистан получит от Пекина 230 млн долларов в качестве гранта и 79 млн долларов в качестве льготного кредита;

- В Таджикистане впервые очень скромно отметили Иди Курбон.

2 сентября – В дорожно-транспортном происшествии в Душанбе погиб 27-летний военный летчик министерства обороны Таджикистана, капитан Эхсонджон Джалолов.

4 сентября – Первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид принял вкладчиков ликвидированного «Таджпромбанка», и пообещал им вернуть вклады.

5 сентября – В результате пожара на территории центрального рынка Пянджского района Хатлонской области сгорели свыше 40 торговых точек.

6 сентября – В Душанбе на 82-м году скончалась экс-министр здравоохранения Таджикской ССР (1985-1990), Заслуженный деятель, Отличник здравоохранения Таджикистана Гульнора Камиловна Пулатова.

7 сентября – В Турсунзаде открылся офис НДПТ. Он обошелся в полтора миллиона;

- В Душанбе прибыл Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров, который провел встречу с Эмомали Рахмоном.

9 сентября – В Таджикистане отметили 26-ю годовщину независимости республики.

11 сентября – Делегация официального Душанбе отказалась от участия в обсуждении ситуации с правами человека в Таджикистане в рамках ежегодной конференции Бюро по правам человека ОБСЕ «О выполнении мер в области человеческого измерения» в Варшаве.

12 сентября – Эмомали Рахмон принял президента Исламского Банка Развития Бандара Хамзу Хадджара, а затем они дали старт строительству очередного участка автодороги Куляб-Калаи Хумб.

- «Истиклол» пробился в интерзональный финал Кубка АФК-2017.

13 сентября – Эмомали Рахмон с рабочей поездкой посетил Дарвазский район ГБАО;

- Начальник аэропорта Хорога 60-летний Дилдор Максудшоев погиб, когда провожал президента Таджикистана Эмомали Рахмона из Дарвазского района в Душанбе. На этом посту его заменил сын.

16 сентября – Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центр исламоведения Таджикистана определили порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.

17 сентября – Президент Таджикистана принял участие в церемонии открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде и встретился с президентами Пакистана и Туркменистана Мамнуном Хусейном и Гурбангулы Бердымухамедовым.

18 сентября – Эмомали Рахмон в Ашхабаде провел встречу с Мирзиёевым и Назарбаевым. Затем отбыл в Нью-Йорк.

19 сентября – Бывший начальник следственного управления Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю Фируз Холмуродзода осужден на 15 лет лишения свободы;

- Эмомали Рахмон поговорил с Генсеком ООН о воде и безопасности.

20 сентября – Фирдавс Абдугаффорзода, бывший следователь Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана, приговорен Верховным судом к 13 годам тюрьмы;

- В Москве охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана Навруза Зикирова: он был госпитализирован. За него вступились правозащитники.

21 сентября – Президент Таджикистана встретился в Нью-Йорке с американскими предпринимателями.

22 сентября – Посол Таджикистана обсудил с руководством МИД России инцидент у ТЦ "Москва".

23 сентября – Известный таджикский боксер Мехрубон Сангинов завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.

23-27 сентября – В Душанбе прошли Дни культуры России в Таджикистане.

24 сентября – Таджикские спортсмены выиграли три золотые медали на 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

25 сентября – Президент снял с должности главу Экономического суда Душанбе Имомзода Сафармо Абдухолика;

26 сентября - Президент снял с должностей трех заместителей Саймумина Ятимова.

27 сентября – Чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» одержал победу над индийским «Бенгалуру» в первом интерзональном финале Кубка АФК-2017.

28 сентября – Президент призвал каждого таджикистанца подготовиться к предстоящей зиме основательно;

- Суд приговорил библиотекаря к штрафу в 1,5 тысячи долларов за лишних гостей на свадьбе сына.

29 сентября – Таджикистан попросил МИД РФ об объективном расследовании избиения своего гражданина охранниками ТЦ "Москва".

30 сентября – «Asia-Plus» объявила о запуске уникального видеопроекта «Ремесла Таджикистана»;

- Таджикистанец Сафармухаммад Кодири вошел в лидирующую тройку на SILK WAY STAR.