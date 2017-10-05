В Испании не утихают страсти из-за каталонского референдума о независимости. Что это за край, какова его история и почему каталонцы вообще считают, что занимают в Испании особое положение, в материале BBC.

Древнейшими жителями Пиренейского полуострова были иберы, которых одни исследователи считают кельтами, другие - выходцами из Северной Африки.

Цивилизация шла в Иберию с востока и затрагивала сперва средиземноморское побережье.

История края, впоследствии ставшего Каталонией, началась в 575 году до н. э., когда греки создали на морском побережье колонию Эмпорион. Современные портовые города Аликанте и Картахена, лежащие южнее, возникли примерно в ту же пору.

Вслед за иберами и греками появились карфагеняне.

Кто основал Каталонию?

Легенда приписывает основание Барселоны Гераклу. На самом деле ее заложил в 237 году до н. э. карфагенский полководец Гамилькар, отец Ганнибала.

Гамилькара все знали под прозвищем Барка ("Молниеносный"), полученным им за стремительные переходы. Преданные своему предводителю воины якобы захотели назвать новый город в его честь Барсиной, а тот не стал возражать.

По итогам Второй Пунической войны 218-201 годов до н. э. Пиренейский полуостров стал римской провинцией. Ее самыми процветающими городами были Таррагона и Барселона.

Иберы реагировали на смену власти неоднозначно. Одни быстро романизировались, поскольку считали карфагенян угнетателями, а римские порядки более благоприятными. Другие не желали над собой никакой власти и сопротивлялись в горных районах еще около 200 лет.

В V веке, после Великого переселения народов и крушения Западной Римской империи, в благодатном краю побывали воинственные вестготы и аланы, предки современных осетин.

Свое королевство вестготы назвали Готаланией, откуда и пошло слово "Каталония".

Теоретически Каталонией могла бы зваться вся Испания, но верх одержало карфагенское слово "и-шпаним", означавшее "страна кроликов" (или "берег кроликов"). Римский географ Страбон упоминал адаптированное к латыни слово "Hispania".

Начало обособления

В 711 году арабы переправились через Гибралтар и за два года покорили весь Пиренейский полуостров, в том числе и Каталонию.

Центральная и южная часть современной Испании 700 лет находились под управлением кордовских и гранадских халифов и эмиров, а северо-восток менее чем через 100 лет был отвоеван франками и с тех пор испытывал не восточное, а французское влияние.

В 798 году Карл Великий пожаловал своего приближенного Сунифреда графом Барселонским. Под его властью находилась и часть южной Франции (Каркассон, Ним, Безье). Радикальные каталонские националисты называют французский департамент Восточные Пиренеи "Северной Каталонией".

Начал формироваться особый каталанский язык, который не вполне научно, но все же называют смесью испанского с французским (в русском языке различаются прилагательные "каталонский" - относящийся к провинции, и "каталанский" - относящийся к языку).

Три века независимости

В 985 году знаменитый кордовский халиф аль-Мансур (Альманзор) на короткое время захватил Барселону, но уже через три года арабы вновь были изгнаны, причем без всякой помощи переживавшей тогда не лучшие времена Франции. Граф Боррель II объявил свои владения независимым государством.

Сторонники каталонской независимости считают это событие "рождением Каталонии".

В 1164 году Барселонское графство через династический брак вошло в состав Арагонского королевства, которое в XIII-XV столетиях было мощной державой и контролировало, помимо значительной части средиземноморского побережья Испании, еще и Неаполь, Сицилию, Сардинию и Мальорку.

С 1359 года в Арагоне существовал парламент (кортесы), что делало его по меркам того времени одним из наиболее демократических государств в Европе.

В 1469 году молодой арагонский король Фердинанд женился на единственной наследнице престола Кастилии Изабелле.

Супруги, известные как "католические монархи", создали единую Испанию, существующую доныне - с точки зрения Мадрида, исполнили вековую мечту народа, но в Барселоне так думают не все.

Фердинанд и Изабелла остались в истории, с одной стороны, благодаря поддержке экспедиций Колумба, с другой - гонениями на евреев и мусульман и учреждением инквизиции.

Старые обиды

Единое государство с самого начала создавалось не на принципах паритета. Речь шла фактически не об объединении двух равноправных субъектов, а о включении Арагона в состав Кастилии.

Арагонское королевство формально существовало до 1714 года, когда в результате всеевропейской Войны за испанское наследство королем Испании под именем Филиппа V стал внук Людовика XIV. Его потомки занимают престол Испании и поныне.

Арагонцы и каталонцы в той войне в основном поддерживали другого претендента, Карла Австрийского, и, по оценкам некоторых историков, оказались из-за этого своего рода подданными второго сорта.

С 1869 года, когда в Испании была принята либеральная конституция и сторонники каталонской независимости смогли публично заявить о себе, эта идея то приобретала актуальность, то уходила на второй план, но не умирала.

Особенно усилил эти настроения режим генерала Франко, из-за которого в глазах части жителей испанских провинций Мадрид стал ассоциироваться с подавлением, а отделение - со свободой.

Хотя испанские левые сепаратизма тоже не приветствовали. Когда 6 октября 1934 года каталонский парламент проголосовал за независимость, республиканское правительство Испании объявило это изменой и ответило арестами.

Тем не менее в начавшейся спустя два года гражданской войне каталонские националисты поддержали республиканцев, полагая, что военная диктатура еще хуже. Их лидер Луис Компанис был расстрелян франкистами, существовавшая с начала XX века каталонская автономия упразднена, язык запрещен к употреблению в публичной сфере.

После перехода Испании к демократии в 1979 году автономию восстановили, а каталанский язык получил официальный статус.

В 2006 году центральное правительство значительно расширило права местного самоуправления и предоставило Каталонии право распоряжаться всеми местными налогами и половиной центральных налогов, собранных в провинции.

Тем не менее часть каталонских граждан и политиков полагает, что этого недостаточно.

В референдуме 1 октября 2017 года, как сообщают каталонские власти, приняли участие 2,2 млн человек (всего было зарегистрировано 5,3 млн избирателей). Более 90% голосовавших высказались за независимость.