По приглашению Шавката Мирзиёева 5-6 октября 2017 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершит государственный визит в Узбекистан.
Государственный визит Алмазбека Атамбаева станет продолжением узбекско-кыргызского диалога на высшем уровне, состоявшегося 5-6 сентября в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Это был первый визит президента Узбекистана в Кыргызстан за последние 17 лет.
Тогда лидеры двух стран подписали документ о согласовании 85 процентов кыргызско-узбекской границы. Парламент Кыргызстана уже ратифицировал это соглашение, однако власти Узбекистана пока не сообщали о ратификации документа, пишет kloop.kg.
В Ташкенте главы двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.
В программе визита — посещение главами государств выставки промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента РУ.
Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут Совместную декларацию между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
В рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов, предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах.
Напомним, на 15 октября в Киргизии назначены выборы президента республики.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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