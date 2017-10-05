Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев

По приглашению Шавката Мирзиёева 5-6 октября 2017 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершит государственный визит в Узбекистан.

Государственный визит Алмазбека Атамбаева станет продолжением узбекско-кыргызского диалога на высшем уровне, состоявшегося 5-6 сентября в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Это был первый визит президента Узбекистана в Кыргызстан за последние 17 лет.

Тогда лидеры двух стран подписали документ о согласовании 85 процентов кыргызско-узбекской границы. Парламент Кыргызстана уже ратифицировал это соглашение, однако власти Узбекистана пока не сообщали о ратификации документа, пишет kloop.kg.

В Ташкенте главы двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

В программе визита — посещение главами государств выставки промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента РУ.

Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут Совместную декларацию между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

В рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов, предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах.

Напомним, на 15 октября в Киргизии назначены выборы президента республики.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.