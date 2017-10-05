Решить правовые вопросы помогут в Общественной организации «Офис гражданских свобод», где также работает медицинский эксперт. Он оказывает консультации по вопросам годности к военной службе. Номера Горячих линий: +992 93 333 18 03 , +992 93 333 17 03.

В «Офисе гражданских свобод» «АП» сообщили, что для призывников и военнослужащих также разработано андроид - приложение для мобильных устройств.

Приложение "Даъватшаванда / Призывник" является сборником, который состоит из 18 отдельных книг и 24 нормативно – правовых актов, посвященных правам призывников и военнослужащих. Приложение разработано в виде универсального пособия, которое могут использовать лица призывного возраста и их родители, военнослужащие, адвокаты, лица проходящие первоначальный воинский учёт, учителя предмета "Начальная военная подготовка", врачи призывных комиссий и любые желающие повысить уровень своих знаний в этой сфере.

Приложение можно установить по ссылке:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dosh.books

Напомним, осенняя призывная компания стартовала в РТ 1 октября и продлится до 30 ноября.

Указ «Об увольнении в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан республики 1990-1999 годов рождения на военную службу», президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 13 сентября.

В ряды Вооруженных сил РТ будут призваны граждане мужского пола, достигшие ко дню призыва 18-летнего возраста, а также старших призывных возрастов, не имеющих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

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