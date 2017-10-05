Boeing 767–300 – самый крупный самолёт в Таджикистане на сегодняшний день.

Пассажиры, которые должны были вылететь в российскую столицу вечером, 3 октября, уже в течение 17 часов ждут своего вылета.

«Причиной инцидента с самолетом Boeing 767 –300 - самого крупного самолёта в Таджикистане, осуществляющего полеты по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, который должен был вылететь вчера в Москву, является техническая неполадка: в самолёте порвался шланг гидравлической системы», - сообщил «АП» пресс-секретарь авиакомпании "Таджик Эйр" Азиз Хайруллоев.

По его словам, повреждённый шланг уже заменён на новый, специалисты провели осмотр самолёта, и сейчас он готовится к вылету в Москву.

«Пассажирам задержанного рейса было оперативно предоставлено горячее питание и вода, 124 человека были размещены в гостинице «Душанбе», - заверил «АП» Хайруллоев.

«Сейчас, они будут доставлены в аэропорт, регистрация на рейс уже началась», - сообщили в компании «Таджик Эйр», добавив, что пассажиры, которые должны были вылететь из Москвы в Душанбе на самолёте Boeing 767 –300, также были размещены в московской гостинице.

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