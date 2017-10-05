Новое учебное пособие «Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2017 годы)» издано в Душанбе.

По словам автора книги Зафара Сайидзода, учебное пособие, которое является первым учебником в годы независимости страны, содержит полную информацию о внешней политике Республики Таджикистан, начиная с 1991 года по настоящее время.

«В нём анализируется внешнеполитический потенциал страны, эволюция внешнеполитической доктрины и особенности механизма принятия внешнеполитических решений. Также рассматриваются основные приоритеты внешней политики, характерные черты экономической дипломатии и внешнеэкономической стратегии государства», - отметил автор, который ранее был пресс-секретарем президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

По его словам, учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, обучающихся по направлениям «Международные отношения», «Политология» и «Зарубежное регионоведение».

Оно состоит из четырёх основных тем, а также Концепции внешней политики Республики Таджикистан.