В Таджикистане возникли проблемы с обращением купюр нового образца, которые поступили в оборот в начале сентября этого года: платежные терминалы не распознают новые купюры и не принимают их в качестве платежей.

Для того, чтобы, к примеру, пополнить баланс телефона, люди теперь должны располагать купюрами сомони образца 1999 года. Новые банкноты платежные терминалы возвращают обратно. Поблизости терминалов в последние дни нередко можно встретить людей, просящих поменять новую купюру на старую.

Причина, как объяснили «АП» в Национальном банке Таджикистана, в степенях защиты новых банкнот.

В регуляторе заверили, что проблема будет устранена в течение ближайших 2-3 недель.

Представители НБТ обсудили этот вопрос на встрече со специалистами отрасли.

Согласно полученным данным, для обеспечения приема купюр с новыми защитными элементами должны быть перепрограммированы кард-ридеры терминалов. То есть, в программу этих аппаратов самообслуживания нужно будет вводить параметры новых банкнот.

В регуляторе отметили, что специалисты уже занимаются этими работами, которые будут завершены в кротчайшие сроки.

Между тем, паники среди населения относительно этой технической проблемы пока не возникло: люди, с которыми нам удалось побеседовать, в основном относятся к ней с пониманием.

Однако встречаются и те, кто считает, что предварительно нужно было создать все условия для обращения новых купюр. «Нужно было сначала протестировать новых купюр, прежде чем раздавать их людям», - сказал один из собеседников.

Напомним, купюры с дополнительными степенями защиты достоинством 10, 20, 50 и 100 сомони поступили в обращение с 31 августа этого года.

Введение в оборот новых более защищенных купюр нацвалюты в НБТ объясняли необходимостью улучшить качество денежного оборота и уменьшения рисков подделок сомони.

Дизайн купюры в 100 сомони улучшен, также усовершенствован элемент защиты посредством считывающих машин второго уровня и внедрения защитного элемента третьего уровня купюр номиналом в 10, 20, 50, и 100 сомони.

Новые купюры действуют в обороте наравне с бумажными купюрами номиналом 10, 20, 50, и 100 сомони образца 1999 года.

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