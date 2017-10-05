В конце сентября в Душанбе Агентство по ядерной и радиационной безопасности при Академии наук Республики Таджикистан провело совещание, посвященное проектам по рекультивации территорий промышленной площадки «Табошар».

В нем приняли участие эксперты МАГАТЭ, Госкорпорации «Росатом» и АО ФЦЯРБ. Они обсудили проектную документацию по рекультивации отвалов фабрики бедных руд и хвостохранилищ I-IV очереди промышленной площадки «Табошар» и требования нормативной базы Республики Таджикистан и Российской Федерации с учетом действующих рекомендаций по безопасности МАГАТЭ.

Экспертом МАГАТЭ был дан ряд комментариев к отдельным томам проектной документации, разработанной в рамках реализации Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». Комментарии МАГАТЭ, экспертов Агентства по ядерной и радиационной безопасности при Академии наук Республики Таджикистан были учтены в окончательной версии проектной документации.

Стороны констатировали, что представленная проектная документация в общем не противоречит рекомендациям по безопасности МАГАТЭ.

По результатам обсуждения Агентство по ядерной и радиационной безопасности при Академии наук Республики Таджикистан отметило важность реализации проектов по рекультивации территорий объектов уранового наследия в Таджикистане и международной экспертной поддержки, в том числе со стороны МАГАТЭ.

Проектная документация, представленная ФЦЯРБ, получила положительное заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы градостроительной проектной документации Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан и одобрена экспертами МАГАТЭ.

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Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности (АО ФЦЯРБ) обеспечивает ядерную, радиационную и экологическую безопасность при обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО) на территории Российской Федерации и за рубежом.

В активе АО ФЦЯРБ значимые международные проекты - создание инфраструктуры для обращения с ОЯТ в губе Андреева, Мурманской области, реализация межгосударственной целевой программы по рекультивации территорий в странах Средней Азии, российско-американской программы RRRFR и др.

Одним из главных направлений деятельности АО ФЦЯРБ является разработка и внедрение современных технологий, оборудования для обращения с ОЯТ и РАО. Разработаны контейнеры для обращения с ОВЧ атомных подлодок, пеналы для транспортировки дефектного ОЯТ из пункта Гремиха, проект модернизации камеры переработки дефектных чехлов на ПО Маяк, а также представляет современный контейнер ТУК141О для перевозки облученного топлива.

Высококвалифицированный персонал, производственно-технологическая база, наличие профильных разрешительных документов и лицензий позволяют продукции и услугам АО ФЦЯРБ занимать ключевые позиции и быть конкурентоспособными не только на российском, но и на международном рынках.

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