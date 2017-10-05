Диктор не смог выговорить отчество главы Туркмении Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухамедова во время церемонии вручения ему ордена Александра Невского.

Как сообщает корреспондент РБК, президент России Владимир Путин вручил главе Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского. После официальной церемонии главы двух государств проведут встречи в узком и расширенном составе. По итогам встречи Путин и Бердымухаммедов сделают совместное заявление.

В июле Путин подписал указ о награждении президента Туркмении орденом Александра Невского. Награда была присуждена Бердымухамедову за вклад в «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе» и за вклад «в укрепление отношений стратегического партнерства» между Россией и Туркменией.



​Гурбангулы Бердымухамедов, второй президент Туркмении, занял этот пост в 2007 году, после смерти первого главы страны — Сапармурата Ниязова. На первых своих президентских выборах он набрал 89,23%. В 2012 году он был переизбран главой Туркмении с результатом в 97,14%. В третий раз Бердымухамедов выиграл президентские выборы в 2017 году, набрав 94,27% голосов. Согласно внесенным им в 2016 году изменениям в Конституцию страны, президентский срок увеличен с пяти до семи лет.



Гурбангулы Бердымухамедов считается, по сравнению с первым главой страны, «либеральным президентом». Он вернул десятилетнее школьное образование (в 2014 году увеличено до 12 лет), ограничил культ личности Сапармурата Ниязова и смягчил ограничения в пользовании интернетом.

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