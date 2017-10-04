Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова 15 октября надеется приступить к раздаче гуманитарной помощи беженцам-рохинджа в Бангладеш. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал сенатор от Чечни Зияд Сабсаби, пишет РБК.

После обострившегося в августе 2017 года конфликта между рохинджа, которых власти Мьянмы считают нелегальными мигрантами из Бангладеш, и Нейпьидо в республику бежали более 400 тыс. рохинджа.

Это произошло после того, как вооруженная группировка «Араканская армия спасения рохинджа» напала на мьянманские силы безопасности, после чего власти региона развернули полицейскую операцию, превратившуюся в гонения против рохинджа и гуманитарный кризис.

Беженцами уже стали более полумиллиона человек, при этом их число продолжает расти. Бангладеш ежедневно принимает по 5–7 тыс. рохинджа. На площади 400 кв. км скопилось более миллиона человек — включая беженцев, прибывших из Мьянмы ранее, и местных жителей.

На оказание помощи мусульманам и деятельность фонда Ахмата Кадырова на территории республики власти Бангладеш, по словам члена российского Совфеда, уже дали «устное согласие». «Таким образом фонд [Ахмата Кадырова] станет первой российской гуманитарной организацией, аккредитованной в Бангладеш», — подчеркнул Сабсаби, отметив, что заявку на разрешение деятельности этой организации он подавал по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Однако Дакка, как позже неофициально рассказали сенатору, «неохотно аккредитует благотворительные организации, так как полагает, что возросшие объемы помощи привлекут новых беженцев». В связи с этим процесс получения соответствующего разрешения, по мнению члена Совета Федерации, затянулся.

Несмотря на это, для помощи бежавшим в Бангладеш от преследований властей Мьянмы мусульманам рохинджа представители фонда, как добавил собеседник газеты, уже закупили «одежду, ковры, продукты питания и стройматериалы». До конца 2017 года на помощь беженцам чеченская организация, по данным Сабсаби, собирается потратить около $800 тыс. План на 2018 год будет принят позже — «в зависимости от развития кризиса» беженцев, добавил сенатор.

Как пояснил «Коммерсанту» глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Бангладеш Ихтияр Асланов, на месте ситуация «критическая».



«Округ Кокс-Базар, где разместилась большая часть из 520 тыс. беженцев [рохинджа], имеет в длину 40 км и в ширину 10 км», — уточнил он, заметив, что на этой территории «проживает полмиллиона собственного населения и 300 тыс. беженцев, прибывших из Мьянмы ранее».

В конце августа в этом районе, по его данным, уже не хватало средств для очистки воды, укрытий, санитарных сооружений. А после 25 августа в регион в течение четырех недель прибыли еще полмиллиона человек, сообщил Асланов.

«До конца года мы запросили $7 млн дополнительного финансирования и надеемся их получить», — рассказал он, подчеркнув, что «здоровье [бежавших в Бангладеш] людей ослаблено».

«Они не имеют возможности согреться, нет крыши над головой. Вокруг грязь и скученность, которые вполне могут привести к эпидемиям», — заключил он.