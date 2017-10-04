Министерство обороны объявило о ликвидации командования террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра», передает РИА «Новости». В результате удара российской авиации уничтожены 12 полевых командиров боевиков, главарь группировки аль-Джуляни находится в критическом состоянии, заявили российские военные.

«В результате специальной операции Минобороны России ликвидировано командование международной террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, глава террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и лишился руки. "По информации нескольких независимых источников, он находится в критическом состоянии", — сказал Конашенков.

«Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной также уничтожены 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры», в том числе ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи», — заявил Конашенков.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, российская разведка узнала 3 октября о будущем совещании группировки с участием ее лидера. Данные о прибытии боевиков на совещание российская сторона подтвердила «по нескольким каналам», говорится в заявлении представителя Минобороны. Удар по месту, где собрались боевики, нанесли истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35.

«Джабхат ан-Нусра» была сформирована в 2012 году в Сирии для борьбы с правительственными силами. Она добивается создания исламского эмирата в стране. Боевики ставят целью не только низвергнуть режим Асада, но и «очистить» страну от христиан и алавитов.



В 2013 году «Джабхат ан-Нусра» временно объединилась с группировкой «Исламское государство Ирак» в «Исламское государство Ирака и Леванта» (признаны террористическими, запрещены в России), но затем они снова раскололись.



Российское военное ведомство 30 сентября сообщило, что «Джабхат ан-Нусра» и ИГ понесли самые сильные за несколько месяцев потери: свыше 2 тыс. боевиков убитыми и более 2,5 тыс. ранеными. За два дня до этого в Минобороны заявили, что авиация ВКС помешала боевикам группировки прорвать блокаду котла в провинции Хама.



В начале мая Вашингтон объявил награду до $10 млн за информацию об аль-Джуляни.

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