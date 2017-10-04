Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана указал таджикскому разделу Википедии на недопустимость грамматических ошибок в его статьях.

"Мы предупреждаем Википедию, чтобы они исправили все грамматические ошибки на страницах, где размещены материалы на таджикском языке", - заявил "АП" зампредседателя Комитета по языку и терминологии Таджикистана Саодатшо Матробиён.

Саодатшо Матробиён

По его словам, эксперты комитета за две недели анализа материалов Википедии на таджикском языке выявили огромное количество орфографических ошибок.

Специалисты пришли к выводу, что в таджикском сегменте Википедии нарушается закон "О государственном языке Республики Таджикистан" и постановление правительства N 458, которым утверждены правила таджикской орфографии.

"Например, они написали слово "кумак" ("помощь") без буквы "ӯ", и это считается грамматической ошибкой. Кроме того, вместо таджикского слова "донишнома" авторы заметок использовали слово "энсиклопедия", - заявил Матробиён.

Комитет выложил на своем сайте в интернете скриншоты страниц Википедии, где, по их мнению, нарушены нормы таджикского языка. Вот один из них.

Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана требует от авторов заметок, размещенных в таджикском разделе Википедии, немедленно исправить все грамматические ошибки в статьях на таджикском языке.

"В противном случае, им придется ответить перед законом", - заявил Матробиён. Однако он затруднился ответить на вопрос, как Комитет намеревается выявлять авторов заметок для привлечения к ответственности.

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Таджикская версия Википедии была создана в начале 2004 года. Там детально представлена география Таджикистана, Афганистана и Ирана. В остальных разделах, за исключением географии, пока ещё слабо проработана система категорий, много практически пустых статей или тестовых заготовок. В таджикской Википедии мало активных пользователей и энтузиастов, и недостаточно развита система шаблонов и заготовок.

Запущенная в январе 2001 года Wikipedia сейчас является самым крупным и наиболее популярным справочником в Интернете. Она создаётся добровольцами со всего мира на 287 мировых языках.

По объёму сведений и тематическому охвату Wikipedia считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества. Одним из основных достоинств Wikipedia как универсальной энциклопедии является возможность представления информации на родном языке пользователя, сохраняя, таким образом, ценность этой информации в аспекте культурной принадлежности.

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