Поручение президента Таджикистана Эмомали Рахмона о создании интернет-портала правовой информации к 1 июля 2017 года до сих пор не выполнено. Ответственные за выполнение поручения обвиняют в этом Исламский Банк Развития. Именно ИБР обещал поставить в Таджикистан необходимое информационное оборудование.

«ИБР до сего дня не выполнил взятые на себя обязазательства по доставке технологий и программ по созданию портала», - сообщил «АП» начальник главного управления законодательства Минюста Таджикистана Максуд Низоми.

По его словам, согласно достигнутым договоренностям между правительством Таджикистана и ИБР, программы и технологии для создания портала будут поставлены за счет ИБР.

Однако он отказался комментировать, какие средства выделяет ИБР для создания таджикского портала правовой информации, и когда была достигнута подобная договоренность. Но заверил, что вышеназванный портал заработает до конца текущего года.

Эмомали Рахмон в целях полного, своевременного и бесплатного доступа населения страны к нормативно-правовым документам, принимаемых в республике, в середине марта 2017 года подписал решение правительства о создании интернет-портала правовой информации Таджикистана.

Министерство юстиции Таджикистана было назначено уполномоченным органом по созданию и обеспечению работы данного веб-сайта. Финансирование портала будет осуществляться за счет государственного бюджета Таджикистана.

Согласно решению президента, интернет-портал должен был заработать к 1 июля текущего года.

Между тем, в Таджикистане есть два веб-сайта, которые публикуют правовые документы.

Это сайт Национального центра законодательства при президенте РТ www.mmk.tj, где выкладываются на двух языках – русском и таджикском – все законы, кодексы, принимаемые парламентом.

А на сайте минюста – www.adlia.tj – размещаются все нормативно-правовые документы, включая все постановления правительства и указы президента. Но доступ к полным текстам документов на сайте платный.

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