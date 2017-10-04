ПАО "КАМАЗ" планирует наладить сборку своих грузовиков в Узбекистане, заявил заместитель премьер-министра республики Нодир Отажонов, сообщает портал Подробно.uz.

По его словам, Узбекистан и Россия за относительно короткий срок достигли хороших результатов в промышленной кооперации по производству автомобильной продукции.

"Уже достигнуты договоренности с ПАО "КАМАЗ" по организации совместного производства тяжелых коммерческих автомобилей в Узбекистане и поставке узбекских компонентов для сборки автотехники на головном конвейере КАМАЗа", — отметил он.

На плодотворную работу российского производителя грузовой техники в республике надеется и министр внешней торговли Эльер Ганиев.

"Мы рассчитываем, что совместно с КАМАЗом сможем создать производство широкой линейки различных видов грузовых автомобилей, в том числе автомобилей с повышенной проходимостью. Мы абсолютно уверены, что это даст толчок для развития наших торговых отношений, так как эти проекты неминуемо потянут за собой поставки комплектующих, оборудования и технологий", — сказал Ганиев.

Напомним, что ранее российские производители автомобилей предпринимали уже несколько попыток зайти на рынок Узбекистана со своим производством. Наиболее близка была к этому "Группа ГАЗ", намеревавшаяся организовать выпуск маршрутных такси. На сегодняшний день продукция этой компании доминирует в сегменте пригородных перевозок, а также перевозок маршрутными такси в Ташкенте.

Напомним, что группа компаний "КАМАЗ" — это крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ПАО "КАМАЗ" входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Единый производственный комплекс группы охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.