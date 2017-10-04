Оперативная группа Генштаба Вооруженных сил Таджикистана принимает участие в учениях стран ОДКБ «Поиск-2017», которые стартовали 3 октября на полигоне Южного военного округа ВС РФ в Ростове-на-Дону, сообщили «АП» в пресс-центре Минобороны РТ.

Свыше тысячи военнослужащих задействованы в Международных тактико-специальных учениях вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2017».

«Поиск-2017» будет проводиться до 7 октября на полигонах России и Армении.

Особенностью учений является организация разведки в ходе подготовки совместной операции КСОР ОДКБ и обмен разведывательной информацией в реальном масштабе времени между совместным пунктом управления разведки и Командованием КСОР ОДКБ в интересах подготовки совместной операции.

В учениях “Поиск-2017” задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил спецназначения России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Командованию и штабу КСОР ОДКБ предстоит отработать проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства. Управление операцией будет вестись из автоматизированного пункта, развернутого в Ростовской области.

В рамках учений все военное руководство должно переместиться на полигон Баграмян в Республике Армения, где продолжит командно-штабные учения на местности с проведением тренировок.

Руководит учениями командующий войсками ЮВО ВС РФ генерал-полковник Александр Дворников.

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