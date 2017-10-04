Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о сотрудничестве России с регионом Центральной Азии в опубликованной в среду в “Российской газете” статье “Россия – Центральная Азия: партнерство, испытанное временем”, приуроченной к 25-летию установления дипотношений между РФ и государствами региона. Мы приводим полный текст статьи.

2017 год проходит под знаком 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и государствами Центральной Азии. Этой знаменательной дате посвящены многочисленные мероприятия в самых разных областях. Состоялись встречи президента Владимира Путина с лидерами всех стран региона. В частности, только что завершился визит российского лидера в Туркменистан. Большое внимание уделяется данной тематике и в ходе насыщенных контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Юбилей - хороший повод для того, чтобы подвести итоги пройденного за четверть века пути, наметить планы на будущее. Есть что предъявить общественности наших государств.

Россия установила с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном отношения союзничества или стратегического партнерства.

Совместными усилиями сформирована солидная договорно-правовая база, налажен доверительный политический диалог, в том числе на высшем уровне, в целом обеспечено тесное, многоплановое сотрудничество. Важнейшими опорами в этой работе служили и продолжают служить связывающие нас географическая близость, общая история, взаимопереплетение человеческих судеб.

Наши государства поддерживают глубоко структурированные торгово-экономические связи. Объем российских инвестиций составляет порядка 20 млрд долл.

В Центральной Азии плодотворно работают более 7,5 тыс. российских и совместных предприятий. Значительные средства (только за 2013-2016 годы более 37 млрд долл.) поступают в страны региона в результате трудовой деятельности их граждан в России.

За без малого десять лет совокупный объем нашего содействия государствам Центральной Азии - на двусторонней и многосторонней основе - превысил 6 млрд долл.

Списана задолженность Киргизии (488 млн долл.) и Узбекистану (865 млн долл.). Оказывается поддержка и в форме беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов.

Большое значение придаем наращиванию гуманитарного сотрудничества, в том числе в интересах формирования общего образовательного, научного и культурного пространства. Отрадно, что для значительной части граждан региона русский язык остается родным или вторым родным. Со своей стороны активно содействуем поддержанию интереса к его изучению, прежде всего у молодого поколения.

У нас обучаются 150 тыс. студентов из Центральной Азии. Порядка 46 тыс. получают стипендии за счет средств российского федерального бюджета.

Филиалы ведущих вузов России в регионе готовят квалифицированные кадры по широкому спектру востребованных специальностей.

По договоренности наших президентов, в августе в Таджикистан прибыли 28 преподавателей из различных российских регионов для работы в местных школах, было передано 60 тысяч учебников на русском языке.

Прорабатывается вопрос о строительстве пяти школ с образованием на русском языке в крупных городах Таджикистана.

При финансовом содействии ПАО "Газпром" в Туркменистане построена и успешно функционирует общеобразовательная средняя школа им. А.С. Пушкина, начата реализация проекта строительства инновационной общеобразовательной школы в Киргизии. В сентябре 2016 года в Бишкеке при поддержке Российского фонда мира открыта школа им. А.П. Чехова. На системную основу поставлено курсовое обучение русскому языку на базе Российских центров науки и культуры.

Уверен, что граждане наших стран отметили насыщенный характер юбилейной программы культурных обменов, включающих фестивали песни, недели кино и театрального искусства, выступления различных творческих коллективов, другие мероприятия.

За прошедшие четверть века страны Центральной Азии стали полноправными участниками международной жизни. Сегодня они вносят значительный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности. Казахстан достойно представляет группу Азиатско-Тихоокеанских государств в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, возглавляя, в частности, комитеты по санкциям в отношении Талибана (запрещен в РФ. - Ред.), "ИГИЛ" (запрещена в РФ. - Ред.), "Аль-Каиды" (запрещена в РФ. - Ред.), а также по Сомали и Эритрее. Широкое признание получила роль Астаны как важной международной площадки в рамках усилий по урегулированию многолетнего кровопролитного конфликта в Сирии.

Проблематике бережного использования водных ресурсов в мире посвящена одобренная Генассамблеей ООН инициатива Таджикистана об объявлении с 2018 по 2028 год международного десятилетия "Вода для устойчивого развития". На 10-11 ноября в Самарканде запланирована конференция высокого уровня по вопросам региональной безопасности "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее. Сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания".

Страны региона энергично способствуют развитию международных спортивных связей. В Ашхабаде в сентябре с успехом прошли Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и состязания по боевым искусствам, собравшие спортсменов из 64 стран Азии и Океании. Организуя Всемирные игры кочевников, Киргизия вносит полезный вклад в сохранение культурного наследия кочевых народов.

С удовлетворением констатируем, что наши подходы к основным проблемам региональной и глобальной повестки дня совпадают или весьма близки. Россия - ведущий партнер Центрально-Азиатских государств в военной и военно-технической областях - оказывает им поддержку в противодействии многочисленным вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, наркобизнес, организованную преступность. Такое сотрудничество выстраивается как по двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ. С учетом сохраняющейся нестабильности в Афганистане, притока боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака его наращивание и совершенствование приобретают особое значение.

Опыт последних 25 лет убедительно продемонстрировал преимущества, связанные с поступательным интеграционным сближением на постсоветском пространстве.

Ценим вклад государств Центральной Азии в повышение эффективности работы Содружества Независимых Государств в качестве авторитетной международной организации. Сегодня в "авангарде" интеграции - Евразийский экономический союз, полноправными членами которого являются Казахстан и Киргизия. Преимущества от подключения к ЕАЭС - а это 182 миллиона потребителей и совокупный ВВП свыше 2,2 трлн долл. - очевидны.

Созданы общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Во многом благодаря взаимодействию в рамках Союза удалось смягчить влияние неблагоприятной мировой конъюнктуры на экономику государств-участников. Рассматриваем ЕАЭС как один из ключевых элементов реализации инициативы президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства - многоуровневой интеграционной модели с целью обеспечения устойчивого развития всего континента, включая, разумеется, и Центральную Азию.

В будущее наших отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг друга, смотрим с оптимизмом. Убежден, что их дальнейшее углубление и расширение отвечает коренным интересам наших граждан, призвано способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности.

В России искренне хотят видеть страны региона процветающими, открытыми для самого широкого сотрудничества. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать народам государств Центральной Азии счастья, процветания и благополучия.